Hrgović pred Rakow: "Pobjeda je imperativ, sve je stvar mentaliteta"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu.

Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit. Utakmicu je najavio igrač i branič Hajduka Šimun Hrgović odgovaravši na novinarska pitanja.

Koliko Vam znači za samopouzdanje visoke pobjede?

- Daje sigurno, pogotovo nama u obrani jer je to znak da dobro radimo. Puni smo samopouzdanja, pobjeda je imperativ.

Postali ste standardni prvotimac. Koliko Vam to znači, kako se osjećate?

- Znači puno, ja to moram opravdati na terenu, time dobijam više samopouzdanja i to moram opravdati na terenu.

Kako biste usporedili kvalitetu Rakowa s ostalim protivnicima?

- Jako su dobri, to su pokazali prošle godine u Konferencijske lige, dobri su.

Hajduk igra dvije različite na Poljudu i vani. Zašto?

- Ne znam što bih rekao, dogodio se Pafos gdje smo primili gol u posljenjoj minuti, tada se sve nakupilo, a onda smo to zaključili pobjedom od 5:2 protiv Žalgirisa, no sve je stvar mentaliteta.