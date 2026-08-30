Hrgović: "Nemojte mi raditi doček jer neću doći, želim bit sa ženom i bebom"

Filip Hrgović postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u londonskoj O2 Areni tehničkim nokautom u devetoj rundi pobijedio Mosesa Itaumu i osvojio IBF-ov pojas. Nakon najvećeg uspjeha karijere hrvatski boksač jasno je poručio da po povratku ne želi veliki doček ni javnu proslavu.

Hrgović je rekao da nakon iscrpljujuće borbe želi samo mir i vrijeme sa svojom obitelji.

"Nemojte mi organizirati nikakvo slavlje jer neću doći, želim biti sa svojom ženom i bebom", poručio je Hrgović za Večernji list. Dodao je da mijenja prvotni plan putovanja te da ne želi otkriti kamo ide.

Proslavu je ostavio za neku drugu priliku.

"Ne treba mi slavlje, treba mi samo ovaj pojas"

Hrgović je objasnio da mu nakon ostvarenja životnog cilja nije potrebna velika proslava. Naglasio je da mu je dovoljan osjećaj koji ima nakon što je postao svjetski prvak i da mu je sada najpotrebniji odmor.

Hrvatski teškaš nakon borbe bio je iscrpljen i još uvijek pod dojmom svega što se dogodilo. U istom intervjuu priznao je da mu glava još zvoni od udaraca i da teško može vjerovati kako mu se nakon 20 godina bavljenja boksom ostvario najveći san.

Hrgović je pobjedu posvetio i svojoj obitelji. Govorio je o pokojnom ocu Peri, kojeg je nazivao najvećom podrškom, te o svojoj kćeri. Otkrio je i da je nakon poraza od Daniela Duboisa razmišljao o završetku karijere, ali je odlučio pokušati još jednom upravo zbog nje.