Hrgović napravio show u Londonu, brutalno se našalio na račun mogućeg protivnika: "Počeo je plakati, rekao je da me se boji!"

Hrvatski boksač Filip Hrgović bio je jedna od glavnih zvijezda boksačke priredbe održane u londonskoj O2 Areni, gdje je privukao pozornost nizom zanimljivih izjava. Aktualni IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji posebno je raspoložen bio tijekom razgovora za The Fight Wire, piše gol.hr.

Hrgović nasmijao novinare

Na pitanje o mogućem meču s Ricom Verhoevenom, dugogodišnjim vladarom Gloryjeve teške kategorije, Hrgović je odlučio odgovoriti u svom prepoznatljivom stilu.

"Čuo sam da su ga pitali za borbu sa mnom, ali počeo je plakati. Rekao je da se boji i da se ne želi boriti. Govorio je da sam prejak, da me nitko ne može nokautirati i da sam tvrd poput betona", našalio se Hrgović, jedva zadržavajući smijeh.

Zatim je nastavio svoju izmišljenu priču, tvrdeći da je Turki Alalshikh morao tješiti Verhoevena i obećati mu drugog protivnika. Cijelu je izjavu zaključio uz osmijeh, dajući do znanja da se samo zabavlja na račun potencijalnog suparnika.

Od velike borbe zasad ništa

Verhoeven je krajem svibnja boksao protiv Oleksandra Usika u Egiptu, gdje je nakon kontroverznog prekida izgubio u 11. rundi. Nakon tog meča počelo se nagađati o njegovim sljedećim protivnicima, a među imenima se našao i Hrgović.

Ipak, čini se da od njihova međusobnog okršaja zasad neće biti ništa. Nizozemac se povezuje s Deontayem Wilderom, dok bi Hrgović sljedeći nastup trebao imati u Hrvatskoj, gdje se očekuje njegova prva obrana IBF-ova pojasa protiv Franka Sancheza.