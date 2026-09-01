Hrgović nakon velike pobjede dosegnuo renking karijere: Među najboljim je teškašima svijeta

Filip Hrgović nakon velike pobjede nad Mosesom Itaumom i osvajanja IBF-ova pojasa nastavlja napredovati na ljestvicama najboljih svjetskih teškaša. Hrvatski boksač sada se nalazi u samom vrhu prema BoxRecu i uglednom magazinu The Ring.

BoxRec, jedna od najpoznatijih svjetskih boksačkih baza, rangira borce prema vlastitom matematičkom modelu koji uzima u obzir rezultate, kvalitetu protivnika i način na koji su pobjede ostvarene. Ljestvica se pritom redovito ažurira.

Hrgović među elitom

Nakon pobjede nad Itaumom, Hrgović je prema BoxRecu stigao do sedmog mjesta među teškašima, što predstavlja njegov najbolji plasman u karijeri. Ispred hrvatskog boksača nalaze se neka od najvećih imena teške kategorije, uključujući Oleksandra Usika, Tysona Furyja i Anthonyja Joshuu.

Još bolje Hrgović stoji na ljestvici magazina The Ring, gdje je svrstan na visoko četvrto mjesto među izazivačima.

Na vrhu je Oleksandr Usik, dok su među najbolje rangiranim teškašima još Daniel Dubois, Agit Kabayel i Tyson Fury.

Hrgović je tako pobjedom u Londonu napravio veliki iskorak u svjetskom teškaškom poretku, a za nastup je zaradio oko 800 tisuća funti.