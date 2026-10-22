Hrgović nakon utakmice: Nije bilo jednostavno

Hajduk je na gostovanju pobijedio švicarskog prvaka Thun 0:1 u drugom kolu Konferencijske lige. Strijelac jedinog gola bio je Dalisson u 17. minuti. Momčad trenera Gonzala Garcije time je ostvarila četvrtu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima, dok je u trećerazrednom europskom natjecanju došla do drugog slavlja u nizu nakon što je nadigrala Ajax na Poljudu (2:1).

Šimun Hrgović, bek Hajduka, dao je izjavu za Arenu Sport.

"Nije bilo jednostavno. Nismo iskoristili penal kojim smo mogli prelomiti utakmicu, ali nema veze. Držali smo se kao ekipa do kraja. Njima je bilo lakše prilagoditi se na umjetnu stranu. Pokazali smo srčanost. Teško je igrati na ovom terenu, a i ovdje je hladnije nego u Splitu. U ponedjeljak nas čeka Istra, idemo utakmicu po utakmicu", prenosi Index.