Hrgović nakon povijesne pobjede potpuno otvorio dušu: „Ovo nisam bio ja, Ovo je bio Isus Krist u meni"

Nakon najveće večeri svoje boksačke karijere Filip Hrgović nije skrivao emocije. Nekoliko minuta nakon što je u londonskoj O2 Areni senzacionalno zaustavio Mosesa Itaumu u devetoj rundi i osvojio upražnjeni IBF naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, hrvatski boksač stao je pred kamere DAZN-a i održao govor koji će se, baš kao i njegova pobjeda, dugo prepričavati.

Hrgović nije pokušavao prikazati borbu drukčijom nego što je bila. Otvoreno je priznao da ga je Itauma nadboksavao, da je gubio runde i da ni sam ne zna odakle mu energija za preokret koji se dogodio u devetoj rundi.

A onda je izgovorio rečenicu koja je odmah odjeknula sportskim medijima.

„Nisam ovo bio ja, ovo je bio Isus Krist u meni.“



„Gubio sam svaku rundu“

Hrgović je pobjedu izravno povezao sa svojom vjerom. Kazao je da snaga koju je pronašao u završnici nije bila samo njegova te da je tijekom priprema osjećao kako ga vjera vodi kroz cijeli proces.

Guardian je prenio Hrgovićevu izjavu u kojoj priznaje da je tijekom borbe bio nadboksavan te da nije znao odakle mu je stigla energija upravo u presudnoj devetoj rundi. Hrvatski boksač tu je snagu pripisao Duhu Svetome.

Njegove riječi još su zanimljivije kada se pogleda kako je borba izgledala.

Itauma je dominirao početkom meča, a Hrgovića je već u drugoj rundi poslao na pod. Guardian je nakon osam rundi na svojoj neslužbenoj kartici imao Britanca u vodstvu čak 79:72. Mladi teškaš bio je brži, pogađao više i dugo izgledao kao čovjek koji ide prema svjetskom naslovu.

No Hrgović nije nestao iz borbe.

Zahvalio treneru koji je već stvarao svjetske prvake

Velik dio zasluga Hrgović je pripisao i svom novom treneru Abelu Sanchezu.

Poznati američko-meksički stručnjak godinama je radio s vrhunskim boksačima, a najpoznatiji je po dugogodišnjoj suradnji s Genadijem Golovkinom. Hrgović je nakon pobjede istaknuo kako je upravo uz Sancheza odradio najbolji pripremni kamp u životu i u London stigao u najboljoj formi svoje karijere.

Zahvalio je i menadžeru Keithu Connollyju, svom nećaku Antoniju, fizioterapeutu, kuharu, sparing partnerima i cijelom timu koji je mjesecima pripremao najveću borbu njegove karijere.

A koliko je ta priprema bila važna pokazalo se upravo ondje gdje su mnogi prije borbe vidjeli Itaumin najveći upitnik – u kasnijim rundama.

Britanac je prije Hrgovića u profesionalnoj karijeri odboksao samo 31 rundu, dok ih je Hrvat imao 105. U Londonu je Itauma prvi put u profesionalnoj karijeri ušao u sedmu rundu.

Hrgović otkrio: Već u prvoj rundi vidio sam da će se umoriti

Hrgović je nakon meča otkrio da je vrlo rano primijetio nešto što ga je uvjerilo da još uvijek ima šansu.

Itauma je krenuo silovito, ali Hrvat je procijenio da takav ritam neće moći držati cijelu borbu. Zbog toga je, unatoč izgubljenim rundama i teškim udarcima koje je primao, čekao trenutak u kojem će se odnos snaga početi mijenjati.

„Ja sam sadašnjost, a on je definitivno budućnost“, poručio je Hrgović, pritom naglasivši da Itaumu smatra iznimnim boksačem kojemu nedostaje još iskustva.

Guardian navodi da se upravo taj scenarij počeo ostvarivati nakon šeste runde. Itauma je postupno gubio energiju, dok su Hrgovićevo iskustvo, izdržljivost i sposobnost primanja udaraca sve više dolazili do izražaja.

U osmoj je bio blizu poraza, minutu kasnije sve se promijenilo

Posebno dramatična bila je osma runda.

Itauma je snažno napao, otvorio posjekotinu na Hrgovićevu licu i krenuo prema mogućem prekidu. Sudac je pomno promatrao hrvatskog boksača, ali Itauma se u tom pokušaju očito potrošio.

Pred kraj iste runde Hrgović je počeo uzvraćati.

U devetoj je situacija bila potpuno drukčija. Hrvat je preuzeo inicijativu, teško pogodio umornog Itaumu desnicom i krenuo u seriju napada. Britanac se jedva održavao na nogama, nakon čega je njegov trener Ben Davison bacio ručnik i prekinuo borbu.

Hrgović je tako od boksača koji je nakon osam rundi uvjerljivo gubio postao IBF prvak svijeta.

Posebnu poruku imao je za suprugu

Novi svjetski prvak u emotivnom govoru nije zaboravio ni osobu koja je s njim prolazila kroz najteža razdoblja karijere.

Posebno je zahvalio svojoj supruzi Marineli, nazvavši je svojom najvećom podrškom i „anđelom“.

No najemotivniji dio tek je uslijedio.

Nakon poraza od Duboisa razmišljao je o kraju

Hrgović je otkrio da je nakon poraza od Daniela Duboisa 2024. godine ozbiljno razmišljao o tome da potpuno napusti boks.

Bio je to njegov prvi profesionalni poraz i trenutak u kojem mu se činilo da mu se san o svjetskom naslovu ponovno udaljio.

U međuvremenu mu se rodila kći.

Hrgović je nakon osvajanja IBF pojasa upravo njoj i svom preminulom ocu posvetio pobjedu, kazavši da na oca misli svakoga dana.

Time je cijela londonska večer dobila još jednu dimenziju. Čovjek koji je prije dvije godine nakon najvećeg profesionalnog razočaranja razmišljao o prestanku boksa sada je stigao do cilja koji je lovio praktički cijelu karijeru.

Ne želi Sancheza: „Dajte mi Duboisa“

A Hrgović očito nema namjeru dugo slaviti.

Prema ranijem dogovoru, prvi čovjek koji bi trebao dobiti priliku protiv novog prvaka je Frank Sanchez. Kubanac se ranije povukao iz borbe za upražnjeni IBF pojas kako bi se mogao održati meč Itaume i Hrgovića, uz dogovor da dobije priliku protiv pobjednika.

Hrgović, međutim, ima sasvim drugi plan.

Pred kamerama se obratio promotoru Franku Warrenu i zatražio revanš protiv čovjeka koji mu je nanio jedini profesionalni poraz.

Daniela Duboisa.

I ne bilo gdje.

Hrgović je Warrenu poručio da želi borbu u Hrvatskoj.

Bio bi to događaj kakav hrvatski profesionalni boks još nije vidio.

Prije borbe mu gotovo nitko nije davao velike izglede

Pobjeda dobiva dodatnu težinu kada se zna kakav je status Itauma imao prije ulaska u ring.

Dvadesetjednogodišnji Britanac imao je 14 pobjeda bez poraza, od čega 12 nokautom, a u britanskim i svjetskim boksačkim krugovima već se govorilo o njemu kao mogućem novom vladaru teške kategorije.

Pobjedom protiv Hrgovića postao bi drugi najmlađi svjetski prvak teške kategorije u povijesti, odmah iza Mikea Tysona.

Umjesto toga doživio je prvi profesionalni poraz.

Guardian je završnicu opisao kao izvanredan preokret: Itauma je izgledao senzacionalno u prvim rundama, ali je nakon šeste počeo ozbiljno posustajati, nakon čega su Hrgovićevo iskustvo i upornost potpuno promijenili borbu.

TalkSPORT je također istaknuo veličinu iznenađenja jer je Hrgović u borbu ušao kao veliki autsajder, a završio večer kao novi prvak svijeta.

„Imam 34 godine. Ovo je predivno“

Dvadeset godina boksa, olimpijska bronca, stotine amaterskih mečeva, profesionalni uspon, bolan poraz od Duboisa, povratak prema vrhu i konačno – naslov svjetskog prvaka.

Hrgović je prije izlaska u ring napisao da ta večer predstavlja 20 godina znoja, odricanja i preživljavanja.

Nekoliko sati poslije mogao je reći ono što je čekao gotovo cijeli sportski život.

S 34 godine postao je svjetski prvak u teškoj kategoriji.

A njegova prva želja nakon osvajanja pojasa jasno pokazuje da priča možda tek ulazi u najzanimljivije poglavlje:

revanš s Danielom Duboisom – pred hrvatskom publikom.