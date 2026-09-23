Hrgović nakon osvajanja svjetskog pojasa šokirao priznanjem: "Rekao sam da je dosta..."

Filip Hrgović ponovno je spreman za najveće izazove. Nepunih mjesec dana nakon velike pobjede protiv Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni, kojom je osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, hrvatski boksač javio se s odmora i progovorio o nastavku karijere, piše gol.hr.

Hrgović se nakon iscrpljujućeg meča povukao iz javnosti i otišao u Španjolsku sa suprugom i kćeri. U razgovoru za talkSPORT otkrio je kako mu velike proslave nisu bile važne.

"Rekao sam i prije i poslije borbe, ja nisam tip od velikih zabava i proslava, boli me briga za to, ja samo trebam taj pojas, taj osjećaj i ljude koje volim da budu oko mene. Znam kroz što sam prošao da postanem prvak i nitko mi taj osjećaj ne može uzeti i uživam u njemu", rekao je Hrgović.

Nakon Itaume razmišljao o kraju

Borba protiv Itaume ostavila je veliki trag na hrvatskom teškašu. Hrgović je priznao kako je nekoliko dana nakon meča bio toliko iscrpljen da je prijatelju rekao kako se više ne želi još dugo baviti boksom.

"Rekao sam mu da ne želim ovo još dugo raditi, još koja borba i to je to, umoran sam od ovoga. Međutim, nakon što sam se odmorio i vratio u dvoranu, a pogotovo sada, imam potpuno drugi način razmišljanja."

Sada više nema govora o skorom kraju. Hrgović je postavio novi veliki cilj, a to je ujedinjenje svjetskih titula.

"Definitivno sam siguran da želim ujediniti pojaseve i ostati tamo koliko god to bude moguće. Toliko sam radio da dođem do ove točke, toliko sam nepoštovanja primao, toliko je bilo politike... Mnogi su me ljudi pokušavali zaustaviti, nisam imao podršku velike države iza sebe, tako da je bio pakao za mene doći do ove pozicije."

Želi Duboisa ili Kabayela

Hrgović smatra kako je protiv Itaume prošao jedan od najtežih mogućih ispita te je izdvojio Daniela Duboisa i Agita Kabayela kao protivnike protiv kojih bi želio boksati.

"Pobijedio sam najtežeg protivnika u diviziji, najtalentiranijeg, najbržeg, kontraša... I iskreno, uz sve dužno poštovanje, smatram da bi borbe s Agitom Kabayelom ili Danielom Duboisom bile lakše od ove borbe. To je ono što ja želim."

Objasnio je i zašto tako razmišlja.

"Dubois i Kabayel nisu toliko brzi, ne boksaju iz kontragarda i s njima se lakše boriti. Oni su možda nešto iskusniji i bila bi tvrda borba sa svakim od njih, ali mislim da mogu s tim izaći na kraj lakše nego s ovim klincem."