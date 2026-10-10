Hrgović najavio Ajax i otkrio koliko im je pobjeda bitna

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1. Susret je prokomentirao branič zadužen za prvi pogodak Hajduka Šimun Hrgović odgovaravši na novinarska pitanja. Pobijedili ste Dinamo nakon dugo vremena? Da, ovo nam je veliki poticaj, slijedi nam težak raspored. Riječ-dvije o utakmici? Oni su ušli bolje, ali kako je vrijeme odmicalo, imali smo kontrolu. Izjednačili ste nakon Vašeg ubačaja. Je li to ključ uspjeha? Mislim da nije, nitko nije pao, igrali smo kao da ništa nije bilo. Utakmica će uvijek izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da sam sada to ja, ali uvijek trebamo kao ekipa ići dalje. Bilo je teško igati nakon Bambina pogotka, kiša je pojačala? Da, bilo je jako teško, teren se natopio, ekipa smo i to pokazujemo ove sezone. Što Vam pobjeda znači za nastavak sezone? Sigurno da je veliki poticaj jer nas u četvrtak čeka Ajax. Jeste li ikada igrali u težim uvjetima? Ne, nikada stvarno. Sudac je htio prekinuti, mi smo htjeli nastaviti jer smo imali sve pod kontrolom. Jeste li svjesni da bi pobjeda otišla na Vašu stranu da je utakmica prekinuta? Nisam znao. Kakva je bila atmosfera? Uvijek je odlična atmosfera, hvala navijačima na ovome. Što Vam ovo znači uoči Ajaxa? Veliki je poticaj, svi smo jako uzbuđeni zbog četvrtka. Kako ste vidjeli Dinamo? Uvijek su dobra ekipa, kao i Rijeka gdje smo mi radili greške iz kojih smo primili golove. Danas smo mi bii bolji od njih. Ponovno ste prvi na ljestvici? Da, dogodit će se i loše utakmice, ali svi trebamo ostati skupa i napredovati. Je li Vam dobro došla pauza? Je, sigurno.
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