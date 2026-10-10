Hrgović najavio Ajax i otkrio koliko im je pobjeda bitna

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Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1. Susret je prokomentirao branič zadužen za prvi pogodak Hajdukaodgovaravši na novinarska pitanja.Da, ovo nam je veliki poticaj, slijedi nam težak raspored.Oni su ušli bolje, ali kako je vrijeme odmicalo, imali smo kontrolu.Mislim da nije, nitko nije pao, igrali smo kao da ništa nije bilo. Utakmica će uvijek izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da sam sada to ja, ali uvijek trebamo kao ekipa ići dalje.Da, bilo je jako teško, teren se natopio, ekipa smo i to pokazujemo ove sezone.Sigurno da je veliki poticaj jer nas u četvrtak čeka Ajax.Ne, nikada stvarno. Sudac je htio prekinuti, mi smo htjeli nastaviti jer smo imali sve pod kontrolom.Nisam znao.Uvijek je odlična atmosfera, hvala navijačima na ovome.Veliki je poticaj, svi smo jako uzbuđeni zbog četvrtka.Uvijek su dobra ekipa, kao i Rijeka gdje smo mi radili greške iz kojih smo primili golove. Danas smo mi bii bolji od njih.Da, dogodit će se i loše utakmice, ali svi trebamo ostati skupa i napredovati.Je, sigurno.