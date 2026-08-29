Hrgović jednim udarcem promijenio povijest boksa: "Izbio sam mu nekoliko milijuna iz džepa"

Filip Hrgović večeras u londonskoj O2 Areni protiv Mosesa Itaume lovi naslov svjetskog prvaka, a uoči najveće borbe profesionalne karijere prisjetio se prvog velikog iskustva upravo u Londonu.

Kao 21-godišnjak sparirao je s tadašnjom boksačkom superzvijezdom Davidom Hayeom i jednim udarcem nenamjerno spriječio jednu od najiščekivanijih borbi tog vremena.

Za Hrgovića je to bilo iskustvo iz snova, odsjeo je u londonskom hotelu sa četiri zvijezdice, svakodnevno naručivao poslugu u sobu i trenirao sa čovjekom koji je bio jedno od najvećih imena boksa.

"Mislio sam da sam u raju. Plaćaju me, svaki dan naručujem poslugu u sobu... Bio sam presretan", ispričao je za Ring Magazine.

Jednim udarcem otkazao Hayeovu borbu s Furyjem

Posljednji sparing cijelog kampa, međutim, pretvorio se u trenutak koji će Hrgović pamtiti cijeli život. Pogodio je Hayea desnicom i otvorio mu posjekotinu iznad lijevog oka, piše GOL.hr.

"Bio je to udarac šakom, čovječe. Vidio sam posjekotinu, vidio krv i sjećam se da sam samo pomislio: 'O, je*ote.' Izbio sam mu nekoliko milijuna iz džepa i zbog toga se nisam osjećao dobro", prisjetio se Hrgović.

U tadašnjim izvještajima pojavila se informacija da je posjekotina nastala nakon udarca laktom, no Hrgović je sada za Ring Magazine odbacio takvu verziju događaja: "Nisam napravio ništa nedopušteno, nije bio lakat niti udarac glavom. Jednostavno je bila sudbina."

Ništa mu nije zamjerio

Posjekotina je zahtijevala šest šavova, a Hayeova borba protiv Furyja, koja se trebala održati nešto više od tjedan dana kasnije, morala je biti odgođena. Hrgović se osjećao loše jer je znao koliko je veliki financijski udarac zadao Hayeu, no britanska zvijezda nije ga krivila.

"Rekao mi je da nije ljutit. Kazao je: 'To je život, to je boks' i rekao mi da nisam kriv."

Borba je dobila novi termin u veljači 2014. godine, ali ni tada nije održana. Haye je morao na operaciju zbog ozljeda ramena i bicepsa te se u ring nije vratio sve do 2016. Fury je krenuo drugim putem i dvije godine kasnije svladao Vladimira Klička te postao svjetski prvak. Veliki britanski obračun Hayeja i Furyja tako nikada nije održan.