HRGOVIĆ JE PRVAK SVIJETA! Bio je na podu i debelo gubio, a onda u devetoj rundi slomio britansko čudo

Filip Hrgović je svjetski prvak u teškoj kategoriji! Hrvatski boksač ostvario je najveću pobjedu profesionalne karijere svladavši u londonskoj O2 Areni jednog od najhvaljenijih mladih boksača svijeta Mosesa Itaumu i osvojivši upražnjeni IBF pojas svjetskog prvaka.

Hrgović je pobijedio prekidom u devetoj rundi nakon nevjerojatnog preokreta u borbi u kojoj je tijekom većeg dijela večeri bio u velikim problemima. Itauma ga je rušio, pogađao znatno češće i prema neslužbenom bodovanju Guardiana nakon osam rundi imao ogromnu prednost, no hrvatski teškaš ostao je u meču i potpuno promijenio njegov tijek kada je mladi Britanac počeo ostajati bez energije. MMA Mania navodi da je nakon Hrgovićeva napada u devetoj rundi Itaumin kut zaustavio borbu.

Itauma je izgledao zastrašujuće na početku

Početak borbe nije davao mnogo razloga za optimizam hrvatskim navijačima.

Itauma je odmah pokazao zašto su ga u britanskom boksu mjesecima predstavljali kao mogućeg nasljednika najvećih imena teške kategorije. Njegova brzina ruku predstavljala je veliki problem Hrgoviću, a kombinacijama iz različitih kutova od početka je nametnuo ritam.

Guardian je prvu rundu uvjerljivo dodijelio Britancu, a već u drugoj dogodio se prvi veliki trenutak borbe. Itauma je desnim krošeom iz kontre pogodio Hrgovića i poslao ga na pod.

Hrgović se brzo podigao, ali Itauma je nastavio napadati i izgledalo je da bi borba mogla završiti vrlo rano. Hrvatski boksač ipak je preživio najteže trenutke i dočekao kraj runde.

Hrgović primao teške udarce, ali nije nestajao iz meča

U trećoj rundi Hrgović je napokon počeo ozbiljnije odgovarati. Pogodio je nekoliko snažnih desnica, a Guardian mu je upravo tu rundu dodijelio na svojoj neslužbenoj kartici.

Itauma je, međutim, nastavio biti brži i aktivniji. Pogađao je Hrgovića u glavu i tijelo, dok se hrvatskom boksaču otvorila i posjekotina. Posebno neugodan trenutak dogodio se krajem pete runde kada je Britanac pogodio snažan aperkat, ali Hrgović je ponovno ostao na nogama.

Uoči borbe mnogo se govorilo upravo o tome što će se dogoditi ako Itauma ne uspije brzo završiti Hrgovića. Britanac je u svojih prvih 14 profesionalnih nastupa odboksao tek 31 rundu, dok je Hrgović iza sebe imao čak 105 profesionalnih rundi. Guardianovi analitičari još su prije meča upozoravali da najveća nepoznanica kod Itaume nije njegov talent nego način na koji će reagirati kada ga netko odvede u dugu i iscrpljujuću borbu.

U Londonu smo dobili odgovor.

Osma runda gotovo je završila Hrgovićevim porazom

Itauma je prvi put u profesionalnoj karijeri ušao u sedmu rundu, ali ni tada nije izgledalo da je Hrgović blizu pobjede.

Naprotiv, u osmoj rundi situacija je postala kritična.

Britanac je pojačao tempo, otvorio Hrgoviću novu posjekotinu i krenuo po prekid. Sudac je pomno promatrao hrvatskog boksača dok je Itauma nizao udarce.

A onda se, u samo nekoliko desetaka sekundi, pojavila prva velika pukotina.

Itauma je u pokušaju završetka potrošio ogromnu količinu energije. Pred kraj runde Hrgović je počeo uzvraćati, a Britanac je izgledao iscrpljeno.

Guardian je nakon osam rundi na svojoj neslužbenoj kartici imao Itaumu u vodstvu čak 79:72, ali je istodobno konstatirao da je borba ponovno „živa“ jer je Hrgović završnicu runde dočekao napadajući umornog protivnika.

To se pokazalo presudnim.

Deveta runda donijela potpuni preokret

U devetu rundu izašao je potpuno drukčiji Hrgović.

Umjesto povlačenja pred bržim protivnikom, hrvatski boksač krenuo je naprijed i počeo pritiskati Itaumu, koji više nije imao brzinu i svježinu s početka borbe.

Hrgović je počeo povezivati snažne udarce, Itauma se našao pod sve većim pritiskom, a ono što je samo nekoliko minuta ranije izgledalo kao siguran put mladog Britanca prema svjetskom naslovu pretvorilo se u dramatičnu završnicu.

Nakon serije Hrgovićevih udaraca meč je zaustavljen u devetoj rundi, čime je Hrvat osvojio IBF naslov. MMA Mania u izvještaju nakon meča navodi da je Itaumin kut bacio ručnik i time prekinuo borbu.

Hrgović je tako učinio upravo ono što je prije borbe najavljivao – prisilio je Itaumu da ode u dio meča koji nikada prije nije iskusio.

Britanci su očekivali krunidbu novog velikana

Razmjeri Hrgovićeve pobjede najbolje se mogu razumjeti kroz status koji je Itauma imao prije borbe.

Samo 21-godišnji Britanac u profesionalnom je boksu imao savršenih 14-0, uz 12 nokauta. Smatralo ga se jednim od najvećih svjetskih boksačkih talenata, a pobjedom protiv Hrgovića postao bi drugi najmlađi svjetski prvak teške kategorije u povijesti, iza Mikea Tysona.

The Ring je prije borbe Itaumu i Hrgovića rangirao među sam vrh teške kategorije, a upravo je Hrvat mjesecima upozoravao da njegov protivnik još nikada nije morao pokazati kako reagira kada stvari u ringu ne idu prema planu.

Predviđanja nisu bila na Hrgovićevoj strani. Itauma je kod kladionica bio ogroman favorit, a veliki dio britanskih analitičara očekivao je njegovu pobjedu, mnogi čak i prekidom u prvoj polovici borbe.

Hrgović je učinio upravo suprotno.

Odveo ga je u devetu rundu – i tamo ga slomio.

Povijest hrvatskog boksa

Ovo je najveći trenutak Hrgovićeve profesionalne karijere, ali i povijesni rezultat za hrvatski sport.

Filip Hrgović postao je prvi hrvatski boksač koji je osvojio naslov profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

IBF pojas ostao je upražnjen nakon što ga je tijekom ljeta napustio Oleksandr Usyk, a organizacija je potom odobrila da Hrgović i Itauma odluče o novom prvaku. Kubanski teškaš Frank Sanchez, prvi na IBF-ovoj ljestvici izazivača, dobio je jamstvo da će se boriti protiv pobjednika.

Za Hrgovića je londonska večer predstavljala završetak dugog puta prema naslovu. Nakon jedinog profesionalnog poraza od Daniela Duboisa 2024. vratio se pobjedama i ponovno probio prema vrhu teške kategorije.

U subotu navečer dobio je najveću priliku.

Nije krenulo dobro. Završio je na podu već u drugoj rundi, primao teške udarce i nakon osam rundi bio daleko iza na neslužbenim karticama.

Ali posljednja riječ pripala je njemu.

Filip Hrgović novi je IBF prvak svijeta u teškoj kategoriji.