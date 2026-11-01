Hrgović: "Doveli su me kao žrtveno janje, trebao sam izgubiti. Bio sam sam protiv cijelog svijeta"

Hrvatski boksač Filip Hrgović gostovao je u nedjelju u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", u kojoj je govorio o osvajanju svjetske titule, teškim trenucima tijekom karijere, odnosu boksačke industrije prema hrvatskim sportašima, ali i vjeri koja mu je, kako kaže, pomogla prebroditi najveće izazove. Posebno se osvrnuo na pobjedu protiv britanskog boksača Mosesa Itaume, priznajući da mnogi nisu očekivali njegov uspjeh.

Hrgović je otkrio kako ni tijekom najtežih razdoblja nije prestao vjerovati da će jednog dana postati svjetski prvak. Iako je bilo trenutaka nesigurnosti, cilj koji je postavio još prije dvadesetak godina nikada nije dovodio u pitanje.

Nakon osvajanja titule, priznaje, napokon je pronašao vrijeme za psihički i fizički oporavak. Iza njega su mjeseci napornih priprema, odricanja i velikog pritiska.

"Trebao sam izgubiti, a on je trebao postati velika zvijezda"

Posebno zanimljiv dio razgovora odnosio se na meč protiv Mosesa Itaume, u kojem je Hrgović stigao do svjetskog naslova. Prema njegovim riječima, u taj je dvoboj ušao kao boksač kojem se nisu davale velike šanse.

Smatra da je britanski boksač trebao dodatno učvrstiti svoj status jednog od najvećih talenata svjetskog boksa, dok je njemu bila namijenjena uloga protivnika kojeg treba pobijediti. Ipak, Hrgović je takvu situaciju doživio kao priliku koju nije smio propustiti. Naglasio je i da profesionalni boks nije jednako otvoren sportašima iz svih zemalja. Prema njegovu mišljenju, boksači iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika imaju znatno povoljniji položaj zbog velikog tržišta i interesa promotora.

Godinama se borio i izvan ringa

Hrvatski boksač istaknuo je kako njegov put prema vrhu nije bio obilježen samo borbama u ringu. Velik dio karijere morao je samostalno organizirati brojne stvari koje drugi boksači rješavaju uz pomoć velikih timova.

Objasnio je da iza njega nije stajala organizacijska struktura koja bi preuzela svakodnevne obveze profesionalne karijere. Zbog toga je, tvrdi, morao ulagati dodatnu energiju u poslove koji nemaju izravne veze s treninzima i borbama. Osvrnuo se i na kritike kojima je bio izložen u Hrvatskoj. Smatra da ga dio domaćih medija nije pravedno prikazivao, često dovodeći u pitanje njegove protivnike, rezultate i mogućnosti za napredovanje. Unatoč svemu, kaže da ga takve okolnosti nisu uspjele udaljiti od cilja.

Nakon velikog trijumfa nije želio doček ni slavlje

Zanimljivo je da Hrgović nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri nije želio organizirati veliko slavlje.

Umjesto javnog dočeka odlučio je provesti vrijeme s obitelji, od koje je zbog priprema bio odvojen gotovo tri mjeseca. Nakon pobjede otputovali su na dvotjedni odmor. Otkrio je i koliko je meč protiv Itaume ostavio fizičkih posljedica. Primio je velik broj udaraca, a nekoliko dana nakon borbe osjećao je posljedice napornog dvoboja. Ipak, naglašava kako fizički oporavak traje znatno kraće od psihičkog. Nakon dugotrajnih priprema i stresa potrebno mu je približno dva mjeseca da se potpuno vrati u uobičajeni ritam.

Vjera i obitelj važniji od svih titula

Govoreći o životnim prioritetima, Hrgović je priznao da je ranije prema sebi imao izrazito stroga očekivanja. U prošlosti je smatrao da bi njegova karijera bila neuspješna ako ne osvoji svjetski naslov, no danas na sve gleda drukčije. Ističe da mu je boks donio mnogo lijepih trenutaka, ali da najveću vrijednost pronalazi u zdravlju, obitelji i vjeri.

Upravo su ga, kako je objasnio, najteži trenuci karijere dodatno približili vjeri u Boga. U razdobljima kada se osjećao usamljeno i bez podrške, duhovnost mu je postala važan oslonac. Na kraju je poručio kako mu osvajanje svjetske titule predstavlja ostvarenje velikog sportskog sna, ali da životne vrijednosti koje je stekao tijekom tog puta smatra još važnijima.