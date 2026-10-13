Hrgović došao na duhovno predavanje Simone Mijoković: "Ljubljeno si dijete Božje, Filipe"

Simona Mijoković, koja je javnosti postala poznata kroz reality emisije i burno životno razdoblje, danas živi znatno drukčijim životom. Nakon osobnih borbi i velikih promjena, okrenula se vjeri, obitelji i duhovnosti, a svoje životno iskustvo redovito dijeli s drugima.

Protekle nedjelje Simona je sudjelovala na svetim misama tijekom kojih je okupljenim vjernicima govorila o svojem životnom putu, izazovima s kojima se suočavala i promjenama koje su uslijedile nakon što je pronašla oslonac u vjeri.

Njezino svjedočanstvo obuhvatilo je i teško razdoblje obilježeno borbom s ovisnošću, ali i život koji danas vodi sa svojom obitelji u Austriji.

Protekle nedjelje Simona je sudjelovala na svetim misama tijekom kojih je okupljenim vjernicima govorila o svojem životnom putu, izazovima s kojima se suočavala i promjenama koje su uslijedile nakon što je pronašla oslonac u vjeri.

Njezino svjedočanstvo obuhvatilo je i teško razdoblje obilježeno borbom s ovisnošću, ali i život koji danas vodi sa svojom obitelji u Austriji.

Posebnu pozornost privukla je činjenica da se među okupljenima našao i proslavljeni hrvatski boksač Filip Hrgović.

Susret sa sportašem Simoni je, kako je sama otkrila, bio posebno dragocjen. Nakon zajedničkog druženja odlučila mu je posvetiti objavu na društvenim mrežama, uz fotografiju na kojoj poziraju zajedno.

„Ljubljeno si dijete Božje, Filipe“

Simona nije skrivala koliko ju je susret s Hrgovićem dirnuo te mu je uputila riječi podrške i blagoslova.

„Posebno me dotaknuo susret s Filipom Hrgovićem. Ljubljeno si dijete Božje, Filipe, i neka Gospodin obilno blagoslovi tebe i tvoju obitelj. Samo hrabro. Uz prekrasne ljude koje sam upoznala i zajedničko druženje samo mogu uskliknuti: Velik si Gospodine i hvala Ti što nas ljubiš“, napisala je Simona.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Simona Mijoković (@simona_mijokovic)