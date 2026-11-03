Hrgović bi se borio u Hrvatskoj: "Pojavile su se glasine da je Split zainteresiran za Poljud. Atmosfera koju Dalmacija može pružiti je nepobjediva"

Filip Hrgović (34) želi obranu naslova svjetskog prvaka donijeti pred domaće navijače! Dva mjeseca nakon veličanstvene pobjede u Londonu protiv Mosesa Itaume, hrvatski teškaš gostovao je na RTL-u i otkrio kako se zbog meča u domovini spreman odreći velikog dijela honorara, no ključni potez sada je na Vladi.

Njegovi promotori i televizijske kuće borbu žele u Las Vegasu, gdje je zajamčena golema zarada.

- To je moja velika želja, ali moj promotor ima jako puno ponuda da borbu odvede u Vegas. Njihovi sponzori nisu zainteresirani za Hrvatsku, a medijski partner nije oduševljen jer bi to za njih bio čisti financijski gubitak. Oni žele masno zaraditi. Jedina je opcija da Vlada financijski sudjeluje i nadomjesti tu razliku - otvorio je karte Hrgović.

Najbolji hrvatski boksač ističe da mu novac u ovom trenutku nije prioritet.

- Spreman sam zaraditi i puno manje. Borba u Hrvatskoj mi je iznad svega, važnija i od same titule. To bi bio spektakl kakav Hrvatska nikada nije imala i vjerojatno ga nikada više neće imati, neviđena promocija za zemlju. Radi se o milijunskim iznosima koje bi Vlada trebala izdvojiti – poručio je i potvrdio da je već razgovarao s premijerom i ministrom turizma i sporta Tončem Glavinom:

- Svi bi to htjeli, ali sad smo došli do konkretnih brojki i vidjet ćemo hoće li se moći ostvariti. Ovo je prilika sad ili nikad. Nakon ove borbe, nadam se, slijede mečevi za ujedinjenje pojasa, a oni sigurno neće biti u Hrvatskoj.

Kao potencijalna borilišta nameću se dva najveća domaća aduta, zagrebačka dvorana ili splitski stadion.

- Sve je išlo prema Areni Zagreb, ali pojavile su se glasine da je i Split zainteresiran za organizaciju na Poljudu. Tamo bi stalo četrdesetak tisuća ljudi, a atmosfera koju Dalmacija može pružiti je nepobjediva. Ako Vlada potvrdi financiranje, onda ćemo pregovarati o točnoj lokaciji.

Hrgović se uspješno oporavio od teškog meča s Itaumom, a idući izazov bit će mu opasni kubanski teškaš Frank Sanchez.

- Frank je jako opasan, veliki udarač. Ne baca puno udaraca, nego čeka priliku iz kontre i mislim da me čeka težak meč. No, smatram se najboljim teškašem na svijetu. Pobijedio sam najtežeg mogućeg borca. Za Itaumu su govorili da takvo što nije viđeno od Muhammada Alija, ima nevjerojatnu brzinu, i vjerujem da ostali protivnici ipak nisu na toj razini.

Nakon dva desetljeća mukotrpnog rada i zaobilaženja na velikoj sceni, Filip sada diktira pravila i ima jasan plan do apsolutnog trona.

– Napokon sam u poziciji da me se ne može zaobići i da me se pita. Došlo je mojih pet minuta. Mojim rječnikom, sve ću ih prebiti i ostati neosporni prvak! Nakon Sancheza vjerojatno slijede polufinale i finale za ujedinjenje. Boksat ću, recimo, protiv Duboisa ili Kabayela, dok će na drugoj strani biti pobjednik meča Joshua – Fury, pa ćemo se naći u finalu - zaključio je Hrgović.