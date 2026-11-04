Hrana i piće za plemenit cilj: Brojni ugostitelji udružili snage za kupnju magnetske rezonancije splitskoj bolnici

Studeni je i ove godine u znaku muškog zdravlja, a popularna Bradata aukcija ponovno okuplja brojne ugostitelje i građane oko zajedničkog humanitarnog cilja. U sklopu akcije "Bradati mjesec hrane i pića" dio prihoda od odabranih jela i pića tijekom cijelog studenoga bit će namijenjen prikupljanju sredstava za kupnju uređaja za magnetsku rezonanciju za bolnicu u Splitu.

Nakon odličnog odaziva prošle godine, humanitarna inicijativa nastavlja se i ovog studenoga, a podršku joj je pružio velik broj restorana, kafića i barova. Ideja je jednostavna: građani mogu uživati u omiljenoj hrani i piću, a istodobno sudjelovati u akciji kojoj je cilj unaprijediti zdravstvenu skrb i pomoći u borbi protiv raka. Svaki ugostiteljski objekt koji sudjeluje u akciji odabire jedno ili više jela ili pića iz svoje ponude te tijekom studenoga dio prihoda od njihove prodaje usmjerava u humanitarni fond.

Brojni ugostitelji uključili se u akciju

Organizatori ne skrivaju zadovoljstvo odazivom ugostitelja, ali pozivaju i građane da podrže inicijativu posjetom lokalima koji su odlučili sudjelovati. "Veliko hvala svim ugostiteljima koji su prepoznali važnost ove inicijative i odlučili nam se ponovno pridružiti. Pozivamo građane da istraže ponudu naših partnera, posjete njihove lokale i odabirom posebnih jela i pića podrže ovu inicijativu. Svaki doprinos je važan, a uz malo uživanja u dobroj hrani i piću možemo zajedno napraviti veliku stvar", poručuju iz Bradate aukcije. U ovogodišnjem izdanju sudjeluju ArtiČok, Bokeria, Bokamorra, Buffet Fife, Calypso, Capo Grill Zadar, Casa Sol, Cocktail Bar Paloma Nera, Corto Maltese Freestyle Food, Da'Mar (Marvie Hotel & Health), Dvor, Elephant Bar, Fabrique Supper Club, Gudin.Pigeria, LUI restoran, Palma Beach Club, Pazarelli, Plan B, Pub & Grill Ventil, Rusulica, Sanctuary Cantina, Šalša Comfort Food, Sunset Food 1, Šug, Tap B, The Harp, Tica, Vinski bar Lardo i YumYum Burgeri.

Novost koja građanima olakšava sudjelovanje

Kako bi građanima olakšali pronalazak lokala i posebnih ponuda, organizatori su ove godine predstavili i novu podstranicu na službenim internetskim stranicama Bradate aukcije. Podstranicu je izradio partner inicijative Book me a table, a na jednom mjestu objedinjuje pregled svih ugostitelja koji sudjeluju u akciji, njihovu izdvojenu ponudu te informacije o načinu sudjelovanja. Organizatori pritom naglašavaju kako popis sudionika još nije zaključen. Iako je humanitarni mjesec već započeo, svi zainteresirani ugostitelji i dalje se mogu uključiti te svojim doprinosom podržati prikupljanje novca za magnetsku rezonanciju. Poziv je otvoren restoranima, kafićima, barovima i drugim ugostiteljskim objektima koji žele postati dio ove humanitarne priče.

Bradati mjesec hrane i pića traje tijekom cijelog studenoga, a detaljna ponuda svih sudionika dostupna je na službenoj stranici akcije.

Više informacija o Bradatoj aukciji i ostalim aktivnostima posvećenima muškom zdravlju može se pronaći na www.bradata-aukcija.com.