HR više ne mjerimo kroz dojmove, nego kroz stvarni poslovni utjecaj

U vremenu kada se uloga ljudskih potencijala ubrzano mijenja i sve snažnije povezuje s poslovnim rezultatima, u regiji je pokrenuta inicijativa koja želi jasnije definirati što znači izvrsnost u HR-u. Adriatic HR Awards nastaju kao regionalna nagrada koja prepoznaje HR projekte s konkretnim, mjerljivim utjecajem na organizacije i zaposlenike. Nagrada će se dodjeljivati 25. rujna u sklopu HR.Weekenda u Rovinju, a fokus je na projektima iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine koji pokazuju kako HR može biti izravno povezan s poslovnim ciljevima i rezultatima.

O razvoju nagrade, kriterijima i pravilniku odlučuje organizacijski odbor koji čine Ana Đidara, izvršna direktorica Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatske poštanske banke, Tome Barić, direktor ljudskih potencijala INA Grupe, te Bruna Kostelac Košir, Head of Talent u Invera Equity Partners.

Kako ističe Ana Đidara, ideja nagrade nije samo odabir najboljih, nego postavljanje jasnijih standarda struke. „Vizija Adriatic HR Awardsa je postaviti jasne standarde izvrsnosti u HR-u i omogućiti da se vrhunske prakse ne prepoznaju samo interno unutar organizacija, već i javno valoriziraju. Naglasak je stavljen na strategiju, izvedbu i rezultate kako bi se istaknulo da HR inicijative moraju dodavati vrijednost razvoju organizacije“, navodi Đidara.

Dodaje kako je jednako važno da se kroz kriterije nagrade precizira što danas znači kvalitetan HR. „Cilj nije samo nagraditi najbolje, nego kroz transparentnost odabira i kriterije definirati što ‘najbolje’ u HR-u zapravo znači danas“, objašnjava.

Sličan stav dijeli i Bruna Kostelac Košir, Head of Talent u Invera Equity Partners, koja viziju nagrade definira kroz podizanje standarda struke u regionalnom kontekstu. „Vizija nam je kroz ovu nagradu podići svijest o utjecaju koji strateški HR ima na rezultate poslovanja i načine na koje osigurava provođenje poslovne strategije, te potaknuti dijeljenje iskustava unutar zemalja regije i među njima", ističe Kostelac Košir.

Tome Barić, direktor ljudskih potencijala INA Grupe naglašava potrebu za odmakom od nagrada koje ne reflektiraju stvarni učinak. „Željeli smo nagradu koja stvarno prepoznaje izvrsnost HR praksi koje podržavaju poslovanje i nisu same sebi svrha. Želimo odmak od ‘nagrada za sudjelovanje’ i fokus na moderne, održive HR prakse okrenute businessu“, ističe Barić.

HR kao poslovni partner, a ne „soft“ funkcija

Jedna od ključnih tema na kojoj počiva Adriatic HR Awards jest pozicioniranje HR-a kao funkcije koja izravno utječe na poslovne rezultate, a ne isključivo na kulturu i interne procese. Prema riječima Ane Đidare, upravo su zato kriteriji evaluacije posebno strukturirani. „Projekte procjenjujemo kroz stratešku usklađenost s poslovnim ciljevima, kvalitetu izvedbe i konkretne rezultate. Time se fokus pomiče s percepcije HR-a kao ‘soft funkcije’ na njegovu stvarnu ulogu – strateškog partnera koji utječe na poslovne ishode“, navodi.

Ističe i kako se pritom ne zanemaruju izazovi mjerenja HR inicijativa. „Postoje prakse koje su teže mjerljive ili čiji se učinak vidi dugoročno, ali važno je razumjeti poslovni kontekst i pronaći pokazatelje koji ukazuju na smjer i utjecaj. Nema ništa loše u tome da je dio HR-a ‘soft’, ali je važno imati strukturiran pristup kako bi se i to povezalo s rezultatima“, dodaje Đidara.

S druge strane, Barić naglašava da se vrijednost HR-a vidi upravo kroz njegov utjecaj na organizaciju. „Ozbiljna HR funkcija izravno utječe na angažiranost zaposlenika, kvalitetu radnog iskustva i sposobnost organizacije da provede strategiju. Takav HR koristi podatke i povratne informacije te postaje partner businessu u donošenju odluka“, kaže.

Kostelac Košir nadovezuje se s konkretnim opservacijama iz prakse. „Želimo da nagrade dođu u prave ruke kompanijama i HR timovima koji nisu samo 'soft' funkcija — znamo da takvih ima, ali o tim praksama se nedovoljno govori. HR odjeli koji aktivno sudjeluju u ko-kreiranju strategije pravi su primjer da HR nije samo 'soft'", kaže.

Što znači dobar HR projekt?

Iako se u struci često naglašava inovacija, sva tri sugovornika slažu se da ona nije cilj sama po sebi. Đidara ističe kako pobjednički projekt mora imati jasnu logiku i kontekst. „Pobjednički projekt je onaj koji je adekvatan, pravovremen i precizan za konkretnu organizaciju i njezinu fazu razvoja. Mora imati jasnu poslovnu logiku, kvalitetnu izvedbu i dokaziv utjecaj“, objašnjava.

Barić dodaje kako je ključno da HR rješenja stvaraju stvarnu vrijednost. „Pobjednički HR projekt je onaj koji pomaže ljudima i businessu da rade bolje, brže, učinkovitije i zadovoljnije. Inovacija nije cilj sama po sebi, nego mora biti održiva i korisna“, navodi.

Kostelac Košir definiciju pobjedničkog projekta temelji na tri stupa. „Pobjednički projekt treba imati relevantnost za kompaniju kroz povezanost sa strategijom, vrhunsku izvedbu i na kraju — mjerljivi rezultat. HR koji unaprijed vidi izazove koje trenutna poslovna strategija može imati i pronalazi rješenja sigurno ima i po nekoliko dobrih praksi koje treba nagraditi", ističe.

Zašto baš HR.Weekend?

Adriatic HR Awards dodjeljuje se u sklopu HR.Weekenda u Rovinju, koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od ključnih okupljališta HR zajednice u regiji. Ana Đidara ističe kako je upravo ta širina publike jedan od razloga izbora lokacije. „HR Weekend okuplja HR zajednicu, ali i kolege iz drugih funkcija poput medija, financija i tehnologije. To je prilika da se pokaže kako HR doprinosi poslovanju i da se razmijene znanja i iskustva“, kaže.

Prijave za Adriatic HR Awards otvorene su do 22. lipnja, a pobjednici će biti predstavljeni 25. rujna u sklopu HR.Weekenda u Rovinju, koji traje od 24. do 27. rujna. Sve novosti o HR.Weekendu možete pratiti na službenoj web stranici festivala i na društvenim mrežama Instagramu, Facebooku i LinkedInu.