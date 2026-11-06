HPD Mosor traži najljepše planinarske fotografije: Otvoren natječaj, ali jedno je strogo zabranjeno

HPD "Mosor" i ove godine raspisuje 26. natječaj za najbolju fotografiju iz područja planinarstva, alpinizma, speleologije, te planinske flore i faune.

Natječaj je otvoren za sve punoljetne zaljubljenike u fotografiju, profesionalce, amatere i članove foto klubova. Autori, sudionici natječaja, popunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuju autentičnost snimljenih fotografija te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je u mjeri koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Nije dopuštena montaža ili manipulacija prijavljenih fotografija koja mijenja originalnost snimljene scene. Nije dopušteno prijavljivati fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije.

Tema natječaja je planinarska fotografija po kategorijama:

1/ Alpinizam, penjanje, turno skijanje

2/ Speleologija

3/ Planinski pejzaži

4/ Biljni i životinjski svijet

5/ Čovjek u planini

6/ Crno bijela planinarska fotografija

Uvjeti natječaja:

Svaki autor može sudjelovati s najviše pet fotografija po kategoriji

Veličina i format fotografije: JPG format, duža stranica najmanje 3000 px i 300 dpi

Autori prijavljuju sudjelovanje sa naslovom “26. NATJEČAJ ZA PLANINARSKU FOTOGRAFIJU 2026”

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici

Fotografije (jpg.format) se zajedno s prijavom ( word format- podatci o autoru i popis fotografija) šalju isključivo wetransfer-om ili jumbo mail-om na mail: foto.hpd.mosor.split@gmail.com (molimo natjecatelje da fotografije ne šaljete pojedinačno, ni odvojeno od prijave)

na mail: (molimo natjecatelje da fotografije ne šaljete pojedinačno, ni odvojeno od prijave) Svaku prijavljenu fotografiju treba imenovati: Redni broj u kategoriji_Ime i prezime_Naziv fotografije (npr.1_Ivo Ras_Planina).

Naslov fotografije treba biti istovjetan onome u popisu prijavljenih fotografija (prijavi) i kao takav će se koristi na izložbi i kod izrade kataloga

Nazivi fotografija kao što su »Bez naziva« ili »Untitled« ili IMG4422.jpg nisu prihvatljivi, te će tako nazvani radovi biti diskvalificirani.

Fotografije koje je autor slao u prethodnim natječajima neće se zaprimati.

Prijavom na natječaj autor daje suglasnost organizatoru da bez naknade može objavljivati zaprimljene radove uz jasan potpis autora, u svrhu promocije i postavljanja izložbe, izrade online kataloga izložbe i objavljivanja na mrežnim stranicama društva (web, FB, Instagram).

Za sudjelovanje u natječaju ne plaća se kotizacija.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati poslane radove iz prijave ako se utvrdi da ne ispunjava navedene uvjete.

Natječaj se otvara u četvrtak 24. rujna 2026. godine, a krajnji rok za zaprimanje prijava je

ponedjeljak 30. studenog 2026.g. u 23:59 min.

Dodatne informacije možete dobiti na: foto.hpd.mosor.split@gmail.com