Poginuli planinari bili su članovi HPD-a Mosor: "Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca”

Tragedija na Elbrusu duboko je potresla planinarsku zajednicu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Među petero stradalih planinara bili su i Alma i Denis Okanović iz Zenice, bračni par koji je svojim vedrim duhom i ljubavlju prema planinama ostavio snažan trag među kolegama planinarima.

Od njih se oprostilo i Hrvatsko planinarsko društvo Mosor, čiji su članovi bili jedno kraće vrijeme, ali su, kako navode iz društva, u tom razdoblju osvojili srca mnogih.

"Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca – pravi planinari", poručili su iz HPD-a Mosor, ističući kako su Alma i Denis sudjelovali u markacijskim i radnim akcijama, redovito pomagali te bili dio brojnih aktivnosti društva.

Posjećivali su Mosorovu Lugarnicu, sudjelovali u radu Fotosekcije, a posebnu pažnju privukla je i njihova mačka Macika, koja je bila zvijezda fotoizložbe "Kućni ljubimci s nama u prirodi".

"Uvijek će nam ostati u srcu i lijepe uspomene provedene s njima i Macikom na Mosoru", naveli su iz društva te izrazili sućut obiteljima svih poginulih planinara i cijeloj planinarskoj zajednici.

"Počivali u miru", poručili su iz HPD-a Mosor.