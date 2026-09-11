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HPD Ante Bedalov pokreće planinarsku školu: Prvi korak u svijet planina počinje u listopadu

Za dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti Mariju Draganu na broj 095 350 5554
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Hrvatsko planinarsko društvo Ante Bedalov iz Kaštel Kambelovca poziva sve ljubitelje prirode i planinarenja da se uključe u Opću planinarsku školu, koja počinje 9. listopada i trajat će dva mjeseca.

Predavanja će se održavati petkom u 19.30 sati u prostorijama Društva na adresi Brce 31 u Kaštel Kambelovcu.

Škola je namijenjena svima koji žele napraviti prve korake u svijetu planina, upoznati planinarski način života te steći znanja potrebna za sigurno i odgovorno kretanje i boravak u prirodi.

Tijekom dva mjeseca polaznici će se upoznati s osnovama planinarstva, pripremom za odlazak u planinu te pravilima sigurnog boravka u prirodi. Dobrodošli su i oni koji već imaju određeno planinarsko iskustvo, ali žele proširiti svoje znanje.

Iz HPD-a Ante Bedalov pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže, upoznaju nove ljude i uz stručno vodstvo naprave svoj prvi ili sigurniji korak prema planinama.

Za dodatne informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti Mariju Draganu na broj 095 350 5554.

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