Hotel Zagreb uskoro prelazi u ruke Grada Splita! Matijević otkrio što slijedi: "Zoričić i ja svakodnevno radimo na ovom projektu"

Projekt prenamjene Hotela Zagreb na Duilovu u dom za starije osobe ulazi u novu, važnu fazu. Kako doznajemo, primopredaja ovog vrijednog kompleksa Gradu Splitu trebala bi se održati u četvrtak, 15. listopada 2026. godine. Time bi se ostvario jedan od ključnih koraka u realizaciji projekta koji su pokrenuli i vode Davor Matijević i Ante Zoričić. Prema informacijama koje smo dobili, dodjela Hotela Zagreb Gradu Splitu na uporabu planirana je za 15. listopada, a nadležno ministarstvo trebalo bi naknadno obavijestiti Grad o točnom vremenu i načinu primopredaje.

Matijević: "Ante Zoričić i ja svakodnevno radimo na realizaciji ovog projekta"

Za komentar najnovijih informacija obratili smo se Davoru Matijeviću, nezavisnom gradskom vijećniku i voditelju projekta prenamjene Hotela Zagreb u dom za starije osobe. "Projekt prenamjene Hotela Zagreb u dom za starije osobe napreduje prema zacrtanom planu. Sukladno našim ranijim najavama, već bismo ovog tjedna trebali preuzeti ovu vrijednu nekretninu na upravljanje, a nakon ispunjenja potrebnih uvjeta za darovanje, Grad Split će postati i njezin službeni vlasnik. Ante Zoričić i ja svakodnevno radimo na realizaciji ovog projekta, svjesni koliko on znači našim starijim sugrađanima i njihovim obiteljima. Korak po korak, od ideje do realizacije. Bez velikih riječi, ali s puno konkretnog rada", kazao nam je Davor Matijević.

Podsjetimo, inicijativa za prenamjenu Hotela Zagreb na Duilovu u dom za starije osobe našla se pred splitskim Gradskim vijećem u listopadu 2025. godine, kada ju je predložio nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević. Projekt je od početka razvijao zajedno s Antom Zoričićem, bivšim gradskim vijećnikom. Inicijativa je dobila podršku gradskih vijećnika i gradonačelnika Tomislava Šute, a Matijević je u veljači ove godine službeno imenovan voditeljem projekta. Njegov je angažman volonterski.

Projekt bi Splitu, nakon gotovo četiri desetljeća, trebao donijeti prvi dom za starije osobe u gradskom vlasništvu.

Riješeni važni administrativni koraci, potpisan i ugovor od 168 tisuća eura

Tijekom proteklih mjeseci Matijević i Zoričić javnosti su predstavili niz aktivnosti provedenih kako bi se stvorili uvjeti za prijenos nekretnine i buduću prenamjenu. Među njima su utvrđivanje prostorno-planskog statusa kompleksa, provjera legalnosti objekata, geodetska izmjera, rješavanje pitanja prometnice prema Žnjanu te priprema projektne dokumentacije.

U srpnju ove godine potpisan je i ugovor vrijedan 168 tisuća eura za izradu idejnog rješenja prenamjene Hotela Zagreb u Centar za starije osobe. Na predstavljanju su, uz Matijevića i Zoričića, sudjelovali arhitektica Ana Dora Bego Lovrinčević i profesor Alen Harapin. Ranije je predstavljena i mogućnost nadogradnje kompleksa za približno 2.200 četvornih metara dodatnog prostora.

Još u rujnu najavili preuzimanje do 15. listopada

Matijević i Zoričić sredinom rujna najavili su kako bi Grad Split do 15. listopada trebao ući u posjed Hotela Zagreb. Tada su pojasnili da je takva dinamika dogovorena na sastanku u Zagrebu s predstavnicima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te ostalih državnih institucija. Najnoviji odgovor koji smo dobili potvrđuje da je primopredaja i dalje predviđena u najavljenom razdoblju, odnosno za četvrtak, 15. listopada.

Ipak, važno je razlikovati dva koraka. Prvi je preuzimanje Hotela Zagreb na uporabu i upravljanje, koje se očekuje ovog četvrtka, dok drugi podrazumijeva službeno darovanje nekretnine Gradu Splitu. Kako su Matijević i Zoričić ranije najavili, cilj je do kraja 2026. godine ispuniti potrebne uvjete za darovnicu, dok bi se tijekom 2027. godine trebao provesti postupak darovanja, nastaviti izrada projektne dokumentacije i raditi na ishođenju građevinske dozvole.

Projekt važan za brojne splitske umirovljenike

Prenamjena Hotela Zagreb posebno je značajna zbog dugogodišnjeg nedostatka smještajnih kapaciteta za starije osobe u Splitu. Nekadašnji hotelski kompleks na Duilovu trebao bi postati suvremeni centar namijenjen starijim sugrađanima, a realizacija projekta predstavljala bi važan iskorak u gradskoj socijalnoj infrastrukturi.