Hotel Zagreb na Duilovu ide prema velikoj prenamjeni: Grad Split 15. listopada ulazi u posjed, poznati novi detalji

Projekt prenamjene hotela Zagreb na Duilovu u dom za starije ulazi u novu fazu. Grad Split trebao bi do 15. listopada ući u posjed objekta i preuzeti upravljanje nekretninom, objavili su na konferenciji za medije Davor Matijević i Ante Zoričić.

"Imamo najbolje vijesti. Grad Split će do 15. listopada ući u posjed i na taj način preuzeti upravljanje objektom. To je zaključak sastanka koji smo imali u Zagrebu s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i ostalim predstavnicima državnih institucija, gdje smo dogovorili dinamiku primopredaje", kazao je Davor Matijević.

Pojasnio je kako je Pleter već ugasio hotel te da je velik dio korisnika iseljen. "Jedino što sada rade jest čuvanje imovine u ovom prijelaznom razdoblju, dok rebalansom ne osiguramo sredstva za održavanje i preuzimanje te odgovornosti. Nakon toga ulazimo u posjed, dok paralelno radimo sve što je potrebno za pripremu idejnog rješenja i glavnog projekta", rekao je Matijević.

Matijević je poručio kako je riječ o velikom koraku u realizaciji projekta te se osvrnuo i na ranije kritike. "Ovo je stvarno velika vijest i rezultat rada. Vidi se da ovaj projekt nije izmišljen niti je riječ o nekakvoj kulisi ili igrokazu, kako su pojedinci govorili. Ako je igrokaz, onda je ovo stvarno najbolje rješenje jednog igrokaza za koje ja znam", poručio je.

Zoričić: "Veliki dio puta je iza nas"

O daljnjim koracima govorio je Ante Zoričić, koji je naglasio da se istodobno odvija više procesa potrebnih za realizaciju projekta. "Ovo je prvi konkretan dokument koji smo primili. Kad vam objasnim što se sve u ovom trenutku radi, vidjet ćete koliko je ovaj proces složen, ali i da je velik dio puta iza nas", rekao je Zoričić.

Jedan od najvažnijih postupaka trenutačno je ispitivanje stanja samog objekta.

"U ovom trenutku radi se elaborat statike i uskoro ćemo imati konferenciju za medije na kojoj ćemo vas izvijestiti o nalazima. Statika je ključ za nastavak cijelog procesa. Paralelno se radi elaborat instalacija i idejno rješenje. Kada dobijemo prve osnovne parametre statike, znat ćemo s kakvim objektom raspolažemo i što nas čeka u rekonstrukciji", kazao je.

Grad u međuvremenu rješava i pitanje postojećih korisnika hotela te priprema preuzimanje cijelog kompleksa.

"Pripreme za preuzimanje nisu jednostavne. Riječ je o velikoj površini koju treba zaštititi, a to zahtijeva određeni broj zaštitara i financijska sredstva koja moramo osigurati u proračunu. Onog trenutka kada Pleter izađe, ne smijemo dopustiti da bilo tko uđe u objekt, devastira ga, zapali ili na bilo koji drugi način ošteti. Tome treba ozbiljno pristupiti jer je riječ o vrlo vrijednom objektu", naglasio je Zoričić.

Slijedi izrada glavnog projekta

Jedan od ključnih sljedećih koraka bit će izrada glavnog projekta. "Kako smo dogovorili s Ministarstvom, krećemo u izradu glavnog projekta. Prije toga potrebno je provesti postupak odabira njegova izrađivača i to će trajati određeno vrijeme. Kada napravimo glavni projekt, stvaramo uvjete da Vlada konačno daruje ovaj objekt Gradu Splitu", objasnio je Zoričić.

Ulazak u posjed 15. listopada, međutim, ne znači da Grad toga dana formalno postaje vlasnik nekretnine.

"Kada uđete u posjed, upravljate nekretninom kao da je vaša, ali je ne možete prodavati niti možete početi graditi dok se vlasništvo formalno ne regulira. Da bi Vlada darovala nekretninu Gradu Splitu, mora se proći zakonom propisana procedura. Glavni projekt mora dobiti suglasnost DORH-a, nakon čega slijedi odluka Vlade", pojasnio je Zoričić.

Prema predstavljenom hodogramu, idejno rješenje trebalo bi biti završeno do 15. studenoga, dok se građevinska dozvola očekuje tijekom iduće godine. "Od izrade idejnog rješenja predviđeno je oko šest mjeseci za glavni projekt. To je upravo ono što smo ranije govorili – tijekom iduće godine očekujemo građevinsku dozvolu. Nakon toga slijedi odabir izvođača i početak radova", rekao je.

Koliko će korisnika moći primiti novi dom?

Konačan kapacitet budućeg doma još nije definiran. Zoričić kaže da određene projekcije postoje, ali da ih prije završetka idejnog rješenja ne žele iznositi u javnost.

"Smjernica je da dobijemo maksimalan mogući broj korisnika, ali ne samo da zadovoljimo standarde nego da vodimo računa i o komforu. Ne želimo ljude trpati u male prostorije. Gledamo što je optimalno i koristimo iskustva drugih gradova i županija koji su već gradili domove za starije", rekao je.

Na pitanje postoji li već projekcija koliko bi ljudi moglo biti smješteno u budućem domu, odgovorio je: "Imamo određene projekcije, ali bilo bi neozbiljno da ih sada javno iznosimo. Pričekajmo još dva mjeseca. Kad smo čekali 30 godina, možemo još dva mjeseca da dođemo do konkretnog rješenja. Tada ćemo znati točniji broj korisnika i soba te što zapravo dobivamo."

Jedno od pitanja odnosilo se i na stanje konstrukcije nekadašnjeg hotela. Konačan odgovor, kaže Zoričić, dat će elaborat statike. "Ono što zasad znamo jest da se prilikom gradnje nije štedjelo ni na čeliku ni na betonu. Prema informacijama koje imamo, riječ je o kvalitetno građenom objektu, ali pričekat ćemo završetak elaborata statike. Kada ga dobijemo, zajedno s projektantima ćemo javnosti predstaviti u kakvom je stanju hotel Zagreb i što možemo očekivati od njegove rekonstrukcije", zaključio je Zoričić.

Uz pripremu projektne dokumentacije razmatra se i mogućnost prijave projekta za financiranje iz europskih fondova. Kako je pojašnjeno na konferenciji, tek treba utvrditi zadovoljava li rekonstrukcija hotela Zagreb uvjete pojedinih izvora europskog financiranja.

Do tada je prvi konkretan datum 15. listopada, do kada bi Grad Split trebao ući u posjed objekta, dok će se paralelno nastaviti postupci koji bi u konačnici trebali dovesti do darovanja nekretnine Gradu i početka prenamjene nekadašnjeg hotela u dom za starije.