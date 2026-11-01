Nekadašnja svadbena meka u Dugopolju ponovno iznenadila: Hotel nitko nije kupio za 3,4 milijuna, a sada je ponuđeno čak 10,57 milijuna eura!

Hotel Katarina u Dugopolju, nekada jedno od najpoznatijih mjesta za svadbene svečanosti u Dalmaciji, ponovno je u središtu pozornosti. Prema službenim podacima Financijske agencije (FINA), na drugoj javnoj dražbi za ovaj hotel ponuđeno je čak 10,57 milijuna eura, iako je njegova procijenjena vrijednost iznosila 4,58 milijuna eura.

Riječ je o hotelu koji mnogi Splićani, stanovnici Dalmatinske zagore i Hercegovine pamte po brojnim vjenčanjima i obiteljskim proslavama. Godinama je bio jedna od poznatijih adresa za organizaciju svadbi, no s vremenom je prestao raditi. O njegovoj prodaji pisali smo još u svibnju ove godine, kada je najavljeno da hotel ide na prvu javnu dražbu s početnom cijenom od 3,44 milijuna eura.

Od 3,4 milijuna do više od 10 milijuna eura

Na prvoj dražbi, održanoj tijekom ljeta, hotel nije prodan po početnoj cijeni od 3,44 milijuna eura. Uslijedila je druga elektronička javna dražba, koja je završena 28. listopada 2026. godine. Ovoga puta početna cijena bila je znatno niža i iznosila je 2,29 milijuna eura. Međutim, tijekom nadmetanja dogodio se veliki preokret. Najviša ponuda dosegnula je 10.572.187,50 eura, gotovo šest milijuna eura više od procijenjene vrijednosti hotela.

Hotel Katarina nalazi se u Ulici Matice hrvatske 4 u Dugopolju, a predmet prodaje obuhvaća hotel i dvorište ukupne površine 3.446 četvornih metara. U sklopu kompleksa nalaze se hotelske sobe i apartmani, restoran s kuhinjom, sale za proslave, garaža, kafić s terasama, fitness, saune i bazen. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 4.584.375 eura, od čega se 4,21 milijun odnosi na nekretnine, a preostali iznos na opremu i inventar.

Čeka se konačna odluka

Iako je na dražbi ponuđeno više od 10,5 milijuna eura, to još ne znači da je hotel i službeno prodan za taj iznos.

FINA naglašava da je objavljeni rezultat informativnog karaktera te da konačnu odluku o prodajnoj cijeni i kupcu donosi nadležno tijelo. Postupak se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu, u sklopu stečaja društva Hotel Katarina 2009 d.o.o.