HOS-ov mural zaliven crvenom bojom: Građanska inicijativa preuzela odgovornost i objasnila zašto

Mural HOS-a u riječkom naselju Škurinje, na kojem se nalazi i pozdrav „Za dom spremni”, tijekom noći zaliven je crvenom bojom. Odgovornost za taj čin preuzela je građanska inicijativa „Ulice bez mržnje”, koja je medijima poslala priopćenje u kojem objašnjava razloge svoje akcije.

Riječ je o muralu u blizini Osnovne škole Ivana Zajca, koji je i ranije izazivao prijepore u Rijeci te je nekoliko puta uklanjan i ponovno oslikavan.

"Dosta nam je relativizacije povijesti"

Iz inicijative poručuju da svojim postupkom žele upozoriti na prisutnost simbola povezanih s ustaškim režimom u javnom prostoru.

„Dosta nam je relativizacije povijesti i toleriranja fašističkih simbola u javnom prostoru. Prelili smo HOS-ov mural na kojem se nalazi ustaški pozdrav jer odbijamo prihvatiti da simboli režima odgovornog za masovne zločine postanu nešto normalno i društveno prihvatljivo”, naveli su u priopćenju.

Objašnjavaju i simboliku crvene boje kojom su prelili mural.

„Neka ova crvena boja bude podsjetnik na krv nevinih, na svu ubijenu djecu i onu kojoj je oduzeto sretno djetinjstvo, na obitelji koje su nestale, na sve Srbe, Židove, Rome i Hrvate antifašiste koji su ubijeni pod tim istim pozdravom”, poručili su.

U nastavku priopćenja naveli su niz logora iz razdoblja Drugog svjetskog rata, ističući da se žrtve ne smiju svoditi na statistiku niti se njihova stradanja smiju relativizirati.

„Iza njih su bili ljudi, obitelji, prekinuti životi i generacije kojima je oduzeto pravo na budućnost. Pomisao da danas moramo gledati kako se simboli tog režima ponovno normaliziraju duboko je poražavajuća”, dodali su.

Svoj su postupak opisali kao čin u čast ljudskog dostojanstva, povijesne istine i sjećanja na žrtve.

Mural je već uklanjan pa ponovno oslikavan

Ovo nije prvi put da je mural na Škurinjama u središtu javne rasprave.

U srpnju ove godine Grad Rijeka naložio je uklanjanje dijela murala s grbom HOS-a, nakon policijskog očevida i prijave građanske inicijative „Ulice bez mržnje”.

Iz Grada su tada naveli da je nedozvoljeni grafit uklonjen prema propisanoj proceduri.

Međutim, pripadnici Armade i hrvatski ratni veterani ubrzo su ponovno oslikali uklonjeni dio, ali i obnovili ostatak murala, uključujući motive posvećene Vukovaru, Kninu te 111. i 128. brigadi Hrvatske vojske.

Vedrana Spadoni tada je tvrdila da je grb HOS-a bio sastavni dio izvornog murala nastalog 2012. ili 2013. godine te da je od tada tri puta uklanjan i ponovno oslikavan.

Gradonačelnica pozivala na dijalog

Slučaj je izazvao i političke reakcije. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić javno je izrazio žaljenje zbog ranije podrške riječkoj gradonačelnici Ivi Rinčić, a kritike su stigle i iz Unije Kvarnera, koja sudjeluje u gradskoj vladajućoj koaliciji.

Rinčić je nakon obnove murala najavila razgovore s predstavnicima braniteljskih udruga i Kluba navijača Armada, ističući da rješenje treba pronaći dijalogom i u skladu s propisima.

„Želimo sjesti za stol i kroz dijalog pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo svim Riječankama i Riječanima, u skladu sa zakonom i važećim propisima”, poručila je tada.

Osudila je i ponašanje dijela okupljenih koji su nakon obnove murala uz podignutu desnicu izvikivali pozdrav „Za dom spremni”, poručivši da je takvo postupanje protuustavno i protuzakonito te pozvavši nadležne institucije na reakciju.