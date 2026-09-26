Horvatinčiću odredili istražni zatvor, ali u vlastitom domu

Sutkinja istrage zagrebačkoga Županijskoga suda odredila je Tomislavu Horvatinčiću istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo, javlja Jutarnji list. Tužiteljstvo je tražilo da ode iza rešetaka, ali sutkinja se odlučila na ovu opciju...

- Horvatinčić će najprije biti odveden u Remetinec gdje bi trebao provesti oko tjedan dana dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu, odnosno dok se u njegov stan ne instalira potrebna tehnika koja će kontrolirati nanogvicu koju će morati nositi - piše za Jutarnji Đino Kolega.

Nakon što se 2011. gliserom zabio u jedrilicu talijanskih supružnika Francesca Salpietra i Marinelde Patelle, koji su poginuli, pravomoćno je osuđen i odslužio je zatvorsku kaznu. Iz zatvora je izašao u srpnju prošle godine, nakon čega mu je počela teći petogodišnja zabrana upravljanja motornim vozilima. No u petak su ga uhitili zbog sumnje da je prekršio upravo tu sudsku zabranu, nakon što je prije nekoliko dana snimljen za upravljačem terenca u Zagrebu.

Njegov odvjetnik Fran Olujić rekao je kako Horvatinčić nije bio svjestan da ne smije upravljati automobilom. Kako tvrdi obrana, Horvatinčiću su u srpnju izdali vozačku dozvolu, koju je preuzeo u MUP-u, a pritom ga, tvrde, nitko nije upozorio da mu je na snazi zabrana upravljanja.

Horvatinčića sumnjiče da je tijekom 18 dana nekoliko puta upravljao automobilom, iako to zbog sudske zabrane nije smio.