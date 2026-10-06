Horvatinčiću odbijena žalba: Ostaje u Remetincu!

Poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću odbijena je žalba obrane te ostaje u istražnom zatvoru u Remetincu. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da se istražni zatvor neće zamijeniti mjerama opreza, odnosno kućnim pritvorom, piše Index. Horvatinčićev odvjetnik Fran Olujić potvrdio je da je sud odbio žalbu obrane, dok je istodobno prihvaćena žalba tužiteljstva koje je tražilo da Horvatinčić rasplet postupka čeka u istražnom zatvoru.

Zdravstveno stanje nije bilo dovoljno za puštanje

Horvatinčić ima gotovo 79 godina i onkološki je bolesnik, no sudsko vijeće zaključilo je da njegovo zdravstveno stanje nije prepreka boravku u zatvoru. Kao jedan od argumenata navedena je činjenica da mu je izdana vozačka dozvola, što je vijeće uzelo kao pokazatelj da je zdravstveno sposoban. Horvatinčić je uhićen nakon objave fotografije na kojoj se vidi za upravljačem automobila, iako mu je još bila na snazi sudska zabrana upravljanja vozilima. U svojoj obrani tvrdio je da je smatrao kako je zabrana već istekla. Sumnjiči ga se za neizvršavanje sudske odluke, kazneno djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora do dvije godine.

Zabrana upravljanja vozilom bila mu je izrečena uz presudu zbog pomorske nesreće iz 2011. godine u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Prema dosad utvrđenom, Horvatinčić je vozio između 28. kolovoza i 18. rujna ove godine. U srpnju je dobio novu vozačku dozvolu, ali je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije pojasnio da samo izdavanje dozvole nije značilo da Horvatinčić automatski smije upravljati vozilom dok je sudska zabrana još na snazi.