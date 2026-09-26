Horvatinčić ponovno pred sucem: Snimili ga za volanom unatoč zabrani, sada je doveden na Županijski sud

Tomislav Horvatinčić doveden je u subotu na Županijski sud u Zagrebu, nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani vožnje. Slučaj je ponovno dospio u središte javnosti nakon što je Index prije nekoliko dana objavio fotografije Horvatinčića za volanom terenca na Aleji Bologne u Zagrebu. Policija je nakon objave fotografija pokrenula izvide, a Horvatinčić je u petak ujutro uhićen.

Vozio više puta, a imao je i važeću vozačku

Index je potom objavio da policija Horvatinčića sumnjiči da je u više navrata između 28. kolovoza i 15. rujna upravljao vozilom iako je na snazi bila sudska zabrana. Isti medij neslužbeno je doznao i da je Horvatinčić u srpnju ove godine izvadio novu, važeću vozačku dozvolu nakon liječničkog pregleda.

Jutarnji list objavio je da je Horvatinčić tijekom rujna zatečen za volanom tijekom čak 18 dana te također naveo kako je ljetos prošao liječnički pregled i dobio vozačku dozvolu, iako je istodobno na snazi ostala petogodišnja sudska zabrana upravljanja vozilima. Dnevnik Nove TV izvijestio je da je Horvatinčić nakon policijskog ispitivanja proveo noć u pritvoru te da je iznio kratku obranu i poručio kako se ne smatra krivim. Prema njihovu izvještaju, tereti ga se da je tijekom razdoblja od 18 dana u više navrata vozio automobil.

Za kršenje sudske zabrane moguća zatvorska kazna

Prema ranijem izvještavanju Indexa, sumnja se na kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke. Za kršenje sigurnosne mjere određene pravomoćnom sudskom presudom Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do dvije godine. Horvatinčiću je zabrana upravljanja motornim vozilima izrečena uz zatvorsku kaznu zbog pomorske nesreće iz 2011. godine u kojoj su poginuli talijanski supružnici Francesco Salpietro i Marinela Patella Salpietro. Nakon najnovijeg uhićenja i ispitivanja, Tomislav Horvatinčić sada je doveden na Županijski sud, gdje se nastavlja postupanje u ovom slučaju.