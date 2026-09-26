Horvatinčić ispitan u DORH-u, odvjetnik tvrdi: "Nitko ga u MUP-u nije upozorio da ne smije voziti"

U sjedištu Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu završeno je ispitivanje Tomislava Horvatinčića, osumnjičenog da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani.

Horvatinčić je noć proveo u Jedinici za zadržavanje i prepratu na zagrebačkim Oranicama, a na ispitivanje je doveden u lisicama.

Njegov odvjetnik Fran Olujić nakon ispitivanja potvrdio je novinarima da Horvatinčić nije iskoristio pravo na šutnju, već je iznio obranu i odgovarao na pitanja državnog odvjetništva, piše Index.

„U ovom trenutku čekamo odluku Državnog odvjetništva o tome hoće li za njega eventualno tražiti određivanje istražnog zatvora. Prema informacijama koje ja imam, tražit će određivanje istražnog zatvora, što znači da se cijela stvar seli pred nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. To će sigurno biti danas, vjerojatno u popodnevnim satima“, rekao je Olujić.

„Ovo definitivno nije slučaj za istražni zatvor“

Horvatinčićev odvjetnik smatra da nema razloga da se njegovu klijentu odredi istražni zatvor, osobito s obzirom na njegovu dob.

„Razumijem interes javnosti, ali ovdje je ipak riječ o nečemu što je u praksi blaže kazneno djelo, za koje se u principu nikada ne traži istražni zatvor, a pogotovo u situaciji kada imamo osumnjičenika koji ima punih 78, gotovo 79 godina“, rekao je Olujić.

Dodao je da zakon, prema njegovu tumačenju, propisuje da se osobi starijoj od 70 godina istražni zatvor određuje samo u iznimnim okolnostima.

„Po nama, ovo definitivno nije takav slučaj, ali tu odluku će donijeti nadležni sudac istrage“, rekao je.

Sumnjiče ga da je više puta vozio pod zabranom

Olujić je potvrdio i da se Horvatinčića sumnjiči da je između 28. kolovoza i 20. rujna u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom iako mu je bila izrečena sudska zabrana upravljanja.

Na pitanje na temelju kojih dokaza državno odvjetništvo smatra da je Horvatinčić vozio, odvjetnik je kazao da još nema potpuni uvid u spis.

„Ja ne mogu znati na čemu Državno odvjetništvo temelji takve svoje tvrdnje. Mogu samo pretpostavljati, a to neću raditi na javan način“, rekao je Olujić.

Dodao je da kompletan spis predmeta vjerojatno neće imati prije sljedećeg tjedna.

U srpnju dobio novu vozačku dozvolu

Posebnu pozornost u ovom slučaju privlači činjenica da je Horvatinčić u srpnju ove godine dobio novu vozačku dozvolu, iako mu je, prema dostupnim informacijama, sudska zabrana upravljanja motornim vozilima još bila na snazi.

„Njemu je uistinu u srpnju, u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola. Pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom“, rekao je Olujić za Index.

Na pitanje je li Horvatinčić znao da, unatoč važećoj vozačkoj dozvoli, ne smije voziti zbog sudske zabrane, odvjetnik je odgovorio:

„Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.“

Na dodatno pitanje je li smatrao da je zabrana već istekla, Olujić nije želio ulaziti u detalje obrane.

Horvatinčić je uhićen nakon što ga je Index snimio za volanom automobila u Zagrebu. Policija ga sumnjiči za kršenje sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, odnosno za kazneno djelo neizvršavanja sudske odluke.

Sada se čeka odluka državnog odvjetništva o zahtjevu za istražni zatvor, nakon čega bi o tome trebao odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu.