Horvatinčić danas na ispitivanju: Imao sudsku zabranu vožnje, a u srpnju je uredno dobio novu vozačku

Tomislav Horvatinčić danas bi u 10 sati trebao biti ispitan u sjedištu Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, nakon što je dan ranije uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani.

Postupanje policije uslijedilo je nakon što je Index objavio fotografiju Horvatinčića za volanom njegova terenca u Zagrebu.

Prema neslužbenim informacijama tog portala, Horvatinčića se sumnjiči da je u više navrata, između 28. kolovoza i 15. rujna ove godine, vozio automobil iako mu je na snazi bila sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Zanimljivo je da je fotografija koju je objavio Index nastala 18. rujna, dakle nekoliko dana nakon razdoblja koje je, barem zasad, obuhvaćeno prijavom.

U srpnju dobio novu vozačku

Posebno neobičan dio cijelog slučaja jest činjenica da je Horvatinčić ovog ljeta dobio novu vozačku dozvolu.

Index neslužbeno doznaje da je u srpnju zatražio novu vozačku, prošao liječnički pregled te mu je dozvola potom uredno izdana. Imao je, dakle, važeću vozačku dozvolu, ali to samo po sebi nije značilo da smije voziti jer je istodobno postojala zasebna sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.

Prema istim informacijama, Horvatinčić tvrdi da je vjerovao kako mu je zabrana već istekla.

Naime, tijekom ranijeg sudskog postupka približno dvije godine proveo je bez vozačke dozvole zbog mjere opreza. Navodno je računao da se te dvije godine uračunavaju u petogodišnju zabranu koja mu je kasnije izrečena, pa je smatrao da su preostale tri godine istekle u rujnu.

Je li takvo tumačenje imalo pravno uporište, trebalo bi se utvrditi u nastavku postupka.

Cijeli slučaj otvara i dodatno pitanje: kako je Horvatinčiću ovog ljeta uopće izdana nova vozačka dozvola dok je, prema navodima iz prijave, još trajala zabrana upravljanja.

Policiji kratko iznio obranu

Horvatinčić je jučer nakon uhićenja ispitan u policiji, gdje je, prema neslužbenim informacijama Indexa, vrlo kratko iznio obranu.

Njegov odvjetnik Fran Olujić nakon izlaska iz policije nije želio davati izjave.

Policija ga sumnjiči za neizvršavanje sudske odluke, odnosno kršenje sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima.

Ta mu je mjera izrečena uz pravomoćnu presudu zbog pomorske nesreće iz 2011. godine, kada je njegov gliser naletio na jedrilicu pri čemu su poginuli talijanski supružnici Francesco i Marina Salpietro.

Horvatinčić je zbog te nesreće pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora. Kaznu je počeo služiti u srpnju 2021., a u srpnju prošle godine pušten je na uvjetni otpust.

Za neizvršavanje sigurnosne mjere određene pravomoćnom sudskom odlukom Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do dvije godine.

Index ga snimio u Gajnicama

Index je Horvatinčića 18. rujna fotografirao dok je vozio Land Rover Alejom Bologne u zagrebačkim Gajnicama.

Nakon objave fotografije ponovno se otvorilo pitanje njegova prava na upravljanje automobilom, posebno zato što je još 2017. ostao bez vozačke dozvole nakon liječničkog pregleda.

MUP je tada potvrdio da mu je utvrđena „trajna nesposobnost“ za upravljanje motornim vozilima, pri čemu je kao razlog navedena sinkopa.

Sinkopa je imala važnu ulogu i tijekom sudskog postupka zbog pomorske nesreće. Horvatinčić je tvrdio da je neposredno prije sudara s jedrilicom izgubio svijest, što je bilo predmet medicinskih vještačenja i rasprava pred sudom.

Ovog je srpnja, međutim, ponovno prošao liječnički pregled i dobio novu vozačku dozvolu.

Izdavanje važeće vozačke dozvole ne poništava automatski sudsku zabranu upravljanja vozilima, pa će se u nastavku postupka morati razjasniti je li Horvatinčić doista vozio u razdoblju u kojem je zabrana još bila na snazi, ali i okolnosti pod kojima mu je nova vozačka dozvola izdana.