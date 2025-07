Horor vožnja iz Splita. Javio nam se ogorčeni putnik: Ljudi su ljuti zbog uvjeta u vlakovima HŽPP-a – klima ne radi, prozori se ne otvaraju...

Ljeto 2025. ponovno donosi već poznati scenarij za putnike Hrvatskih željeznica – visoke temperature, neispravna klimatizacija i zatvoreni prozori u vagonima. Putovanje relacijom Split – Perković – Split pretvara se u pravi horor za sve one koji, iz nužde ili navike, koriste ovu liniju.

"Petak 18. srpnja, kao i ponedjeljak 21. srpnja, vozio je isti vlak s kupeima, pogonjen lokomotivom. Vozio sam se osobno tim vlakom. Možda je prometovao i više puta – a vrlo vjerojatno će i danas", navodi jedan nezadovoljni putnik za Dalmaciju Danas. "Ono što je sigurno, jest da vlak svakodnevno stoji na suncu od 05:39 sati ujutro, dok ne krene tek u 15:29 sati. Cijeli dan se peče na +40."

"Do rashlađivanja dolazi tijekom vožnje"

Putnici ističu da novi vagoni, za razliku od starijih modela, nemaju prozore koji se mogu otvoriti – ni u kupeima ni na hodnicima. "Podrazumijeva se da je klimatizacija funkcionalna. No, naravno – ne radi", komentira ogorčeno.

U odgovoru HŽ Putničkog prijevoza za Dalmaciju Danas navodi se kako su vlakovi 5506 i 5513 u navedenim terminima "iznimno vozili u sastavu lokomotive i dva klimatizirana vagona" zbog smanjene raspoloživosti nagibnih vlakova. Nadalje, ističu da se vagoni ne stignu dovoljno rashladiti prije polaska jer je tehnološki proces pripreme duži. "Do rashlađivanja dolazi tijekom vožnje", poručuju iz HŽ-a. Dodaju i kako je naknadno utvrđeno da je klimatizacijski sustav bio ispravan.

Putnici, međutim, tvrde suprotno.

"To što kažu da je sustav ispravan – to je čista laž. Neka se netko iz HŽ-a provoza s nama, ali bez privilegija i otvorenih vrata strojovođe,“ poručuje jedan korisnik. "Znate kako to stvarno izgleda? Kao da ste u solariju bez izlaza. Svaki udisaj vrućeg, ustajalog zraka je kazna. A kad stignete na odredište, izgledate kao da ste preživjeli ekspediciju kroz Saharu."

Poseban problem, navodi se, predstavlja činjenica da vlak koriste i turisti, ali i starije osobe. "Turisti će ovo iskustvo ponijeti sa sobom i prepričavati ga prijateljima – u najgorem mogućem smislu. A naši umirovljenici koji sada imaju besplatnu 'vožnju'? Pa ne zaslužuju ovo. Nitko ne zaslužuje."

"Vozili smo se kao slane srdele, bez mjesta za sjedenje"

Sarkazam je nezaobilazan u reakcijama. "Lijepo bi bilo da barem te naše divne 'furešte', koje muzemo na svakom koraku i kako ispada, da nije njih – ova bi država već bankrotirala – unaprijed obavijestite kakvu ‘uslugu’ mogu očekivati. Jer očito da za nas ‘domorodce’ više nema ni minimalnog dostojanstva."

Putnici su i ranije podnosili pritužbe, tražili povrat novca – no bez uspjeha. "Dobio sam odgovor da povrat nije moguć jer sam koristio 'uslugu'. Vama je ovo usluga?! Znate li vi uopće što znači riječ usluga? Koji su to minimalni kriteriji za pružanje iste?", pita se putnik, vidno ogorčen.

Neki se prisjećaju i lanjskog iskustva, kad je na istoj relaciji prometovao, kako ga opisuju, "neki šinobus iz doba cara Franje Josipa". "Bio je doniran iz Nizozemske, pisalo je to na njemu. Vozili smo se kao slane srdele, bez mjesta za sjedenje, u vagonu koji je smrdio po nafti i ispušnim plinovima."

No, priča ima i ozbiljnu stranu. Putnici upozoravaju da ovakvi uvjeti predstavljaju zdravstveni rizik. "Sad razmišljam – nedaj Bože da nekome pozlije. A pozlilo je vjerojatno većini nas, koji smo ovih dana koristili vašu 'uslugu'." Idu i korak dalje, navodeći definiciju mumifikacije iz sudske medicine: "Ako se leš nalazi u struji suhog i toplog zraka, površinski dijelovi se brzo suše... U našem slučaju – vlak je idealna lokacija za to."

Pravno gledano, pitanje odgovornosti otvara dodatne dvojbe. "Ako netko doživi kolaps ili ne daj Bože umre – što onda? Radi li se o kaznenom djelu iz nehaja, ili je to već ubojstvo s predumišljajem? Jer ovo nije slučajno – ovo se ponavlja godinama!"

"Ovo je sramota. Očito je da neki imaju opanke umjesto obraza"

Poseban naglasak stavljen je i na prava radnika.

"Ni djelatnici HŽPP-a ne bi smjeli raditi u ovim uvjetima. Zakon o zaštiti na radu, Članak 12., jasno kaže: osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i broj izmjena svježeg zraka mora biti zajamčen. Gdje su inspekcije? Gdje su ljudi koji bi ovo trebali nadzirati?"

Na kraju, kao šlag na tortu, nezadovoljni korisnik ima i konkretan prijedlog: "Vidim u vlakovima postere s porukama tipa 'putujte vikendom jeftinije', 'vozi bicikl vlakom', 'besplatno za umirovljenike' – pa evo i mog prijedloga: 'Doživite nezaboravnu mumifikaciju – vozite se našim vrućim vagonima!'"

Poruka za kraj je oštra, ali jasna: "Ovo je sramota. Očito je da neki imaju opanke umjesto obraza – pogotovo 'ovi' iz ministarstava koji na ovakvo nešto zatvaraju oči. Jer da postoji odgovornost – samovolja i nemar HŽPP-a ne bi dugo preživjeli."