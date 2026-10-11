Horor u susjedstvu: Roj stršljena napao 77-godišnjakinju, liječnici je nisu uspjeli spasiti

Teška nesreća dogodila se u petak navečer u naselju Stojnik na području Sopota u Srbiji, gdje je roj stršljena napao 77-godišnju ženu dok se nalazila u dvorištu, javlja Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama tog portala, stršljeni su napali M. A. (77) i više je puta uboli u predjelu glave. Žena se nakon toga srušila na tlo i nije davala znakove života.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sopot. Medicinski djelatnici pokušali su je reanimirati, ali je nisu uspjeli spasiti te su mogli samo konstatirati smrt.

Tijelo 77-godišnjakinje prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Istraga o svim okolnostima događaja je u tijeku.