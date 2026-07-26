Horor u Berlinu: Kombi se zabio u ljude nakon Pridea, jedna osoba poginula, traje velika potjera

Jedna osoba je poginula, a najmanje 16 ih je ozlijeđeno nakon što se bijeli kombi u subotu navečer zabio u skupinu ljudi u berlinskom parku Tiergarten, nedaleko od Brandenburških vrata i trase velike Pride povorke.

Među ozlijeđenima je nekoliko osoba koje se nalaze u životnoj opasnosti, dok policija intenzivno traga za osumnjičenim vozačem koji je pobjegao s mjesta događaja.

Kombijem skrenuo u park i pokosio ljude

Incident se dogodio nešto prije 22 sata. Prema prvim informacijama policije, vozač kombija naglo je skrenuo u park Tiergarten, udario ljude koji su se nalazili na pješačkoj stazi, a zatim se zabio u stablo. Kada su policajci stigli na mjesto događaja, vozilo je bilo prazno. Jedan svjedok kazao je da je muškarac izišao iz kombija i pobjegao pješice. U potragu su uključeni policajci iz nekoliko njemačkih saveznih pokrajina, kao i helikopteri koji nadlijeću područje Berlina.

Glasnogovornik berlinskih vatrogasaca Dominik Pretz potvrdio je da je jedna osoba smrtno stradala, dok je najmanje 16 osoba ozlijeđeno. U blizini zgrade Reichstaga uspostavljeno je mjesto za slijetanje helikoptera kako bi najteže ozlijeđeni što prije bili prevezeni u bolnice. Berlinska policija priopćila je da je identificirala muškarca osumnjičenog za ovaj događaj. Prema informacijama koje prenosi Guardian, riječ je o osobi povezanoj s berlinskom islamističkom scenom, ali osumnjičeni još nije uhićen. Motiv zasad nije službeno potvrđen, a policija nastavlja intenzivnu istragu i potragu.

Prekinuta velika proslava u središtu Berlina

Zbog tragedije organizatori su ranije završili jednu od najvećih Pride manifestacija u Europi. U povorci, koja je ranije tijekom dana prošla središtem Berlina, sudjelovale su stotine tisuća ljudi, više od 80 vozila i pedesetak pješačkih skupina. Berlinski Pride u Njemačkoj je poznat pod nazivom Christopher Street Day, a prvi put je održan u Zapadnom Berlinu 1979. godine.

Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao "napadom na slobodno i kozmopolitsko društvo", dok je njemački kancelar Friedrich Merz poručio da će učiniti sve kako bi slučaj bio potpuno istražen, a odgovorni kažnjeni.