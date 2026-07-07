Horor prizor iz Splita usred dana: "Situacija je postala opasna kada su se pojavili na krovu..."

Poznata splitska arhitektica Mariana Bucat u ponedjeljak poslijepodne svjedočila je, kako tvrdi, vrlo opasnoj situaciji u Dubrovačkoj ulici u Splitu. Njezina objava ponovno je otvorila pitanje kratkoročnog turističkog najma u višestambenim zgradama, ali i sigurnosti stanara, prolaznika i samih turista.

Prema njezinim riječima, nekoliko mlađih turista došlo je taksijem ispred zgrade na adresi Dubrovačka 47, pri čemu su, kako navodi, bili u vidno alkoholiziranom stanju.

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“Ušli su u zgradu, a zatim se popeli na krov”

Bucat tvrdi da su turisti povraćali u taksiju i oko njega, a zatim ušli u zgradu u kojoj se, prema njezinim navodima, jedan od stanova iznajmljuje u kratkoročni turistički najam.

“Uspeli su se tako smrdljivi i prljavi po zajedničkim skalama u stan koji se iznajmljuje u kratkoročni najam”, napisala je Bucat.

Situacija je, prema njezinu opisu, postala još ozbiljnija kada su se turisti pojavili na krovu zgrade.

“Kako se može vidjeti na slici, sada se šetaju po krovu zgrade. Ako netko padne, splitska Hitna morat će intervenirati. Ako padne na nekoga, posljedice mogu biti još gore”, upozorila je.

Upozorenje na širi problem

Bucat smatra da ovakve situacije pokazuju zašto turizam u višestambenim zgradama može biti ozbiljan problem za susjede i lokalnu zajednicu.

“Nije normalno držati turiste u višestambenoj zgradi. Jedno su zgrade za turizam gdje postoji kontrola i gdje je sve dizajnirano da se spriječe nepredviđena ponašanja, a sasvim drugo su kvart, susjedstvo i zajednica”, poručila je.

Posebno je istaknula da u takvim situacijama trošak ne snose samo vlasnici stanova koji iznajmljuju apartmane, nego cijeli sustav — od hitnih službi do policije, komunalnih službi i stanara zgrade.

“Cijena zarade pada na teret svih nas”

U svojoj objavi Bucat je slikovito opisala mogući lanac posljedica u slučaju da netko od turista strada ili ozlijedi prolaznika. Upozorila je da bi tada morali intervenirati Hitna pomoć, policija, liječnici, pravosudna tijela, prevoditelji, komunalne službe i čistači zgrade.

“Sve to nas, i one koji iznajmljuju i one koji ne iznajmljuju, može koštati tisuće eura da bi netko zaradio stotinjak eura”, istaknula je Bucat.

Njezina objava dolazi u trenutku kada se u Splitu i drugim turističkim gradovima sve češće raspravlja o posljedicama masovnog apartmaniziranja, odnosu turizma i kvalitete života stanovnika te potrebi strože kontrole kratkoročnog najma u stambenim zgradama.