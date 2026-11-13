Horor na psihijatriji u BiH: Uhićeno pet zaposlenika bolnice zbog sumnje na nasilje nad pacijentom, sve otkrile snimke

Pet zaposlenika Županijske bolnice Zenica u Bosni i Hercegovini uhićeno je zbog sumnje da su fizički zlostavljali pacijenta na Odjelu za psihijatriju. Slučaj je policiji prijavila sama uprava bolnice, nakon što se pacijent požalio na postupanje zdravstvenih djelatnika. Istražiteljima su predane i videosnimke incidenta, a iz bolnice poručuju da su šokirani ponašanjem svojih zaposlenika te da neće tolerirati nikakav oblik nasilja nad pacijentima.

Kako je u petak potvrđeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije, pet osoba lišeno je slobode zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja.

Prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se da su zaposlenici tijekom postupanja prema hospitaliziranom pacijentu primijenili prekomjernu silu.

Uhićeno pet osoba, svi su iz Zenice

Kako piše bosanskohercegovački portal Raport, uhićene su osobe inicijala B. M. (35), H. V. (34), K. L. (24), S. S. (27) i M. D. (36).

Svih pet osumnjičenika dolazi iz Zenice.

Tereti ih se za kazneno djelo nasilničkog ponašanja, a predmet istrage je sumnja da su tijekom boravka pacijenta na psihijatrijskom odjelu postupali nasilno i primijenili silu koja nije bila opravdana.

Detalji samog incidenta, uključujući okolnosti pod kojima je došlo do navodnog nasilja, zasad nisu javno objavljeni.

Pacijent prijavio nasilje, bolnica slučaj odmah prijavila policiji

Prema informacijama koje su objavljene, riječ je o pacijentu iz Visokog koji je bio hospitaliziran na Odjelu za psihijatriju Županijske bolnice Zenica.

Nakon njegove prijave, uprava zdravstvene ustanove obavijestila je policiju o sumnjama na neprimjereno postupanje svojih zaposlenika.

Pritom je istražiteljima predala raspoloživi dokazni materijal, uključujući videosnimke događaja.

Upravo bi snimke mogle biti važan dio dokaznog postupka kojim će se utvrđivati što se dogodilo i jesu li zaposlenici prekoračili dopuštene granice postupanja prema pacijentu.

Iz bolnice poručuju: „Šokirani smo postupanjem naših zaposlenika”

U službenom priopćenju Županijska bolnica Zenica izrazila je zgroženost navodnim postupanjem svojih djelatnika.

Naglašavaju da je njihova reakcija bila usmjerena isključivo na zaštitu pacijenata i očuvanje povjerenja javnosti u zdravstvenu ustanovu.

„Naša reakcija vođena je isključivo ciljem zaštite prava, sigurnosti i dostojanstva naših pacijenata, a u skladu s odredbama Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, kao i u cilju zaštite javnog interesa”, naveli su iz bolnice.

Posebno su istaknuli da nasilje i neprofesionalno ponašanje nisu prihvatljivi ni pod kojim okolnostima.

„Županijska bolnica Zenica ima nultu toleranciju na bilo kakav oblik nasilja, neprofesionalnog ponašanja ili narušavanja medicinske etike. Oštro osuđujemo svaki postupak koji ugrožava povjerenje građana u našu ustanovu”, poručili su.

„Pružamo punu suradnju istražiteljima”

Iz bolnice su potvrdili da surađuju s nadležnim institucijama kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

„Pružamo maksimalnu i punu suradnju tijelima istrage kako bi odgovorni pojedinci bili adekvatno sankcionirani”, stoji u priopćenju objavljenom u petak na službenim mrežnim stranicama bolnice.

Slučaj je sada predmet policijske istrage, tijekom koje će se analizirati prikupljeni dokazi i utvrđivati pojedinačna odgovornost osumnjičenih zaposlenika.