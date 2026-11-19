Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine s dvojnim državljanstvom, osumnjičenim za brutalni napad nožem na roditelje svoje bivše djevojke na makarskom području. Do napada je došlo nakon što se mladić pojavio na kućnom pragu djevojke s kojom je prekinuo prije nekoliko mjeseci, no nju nije pronašao kod kuće.

Njezin je otac u napadu uspio pobjeći, dok je majka zadobila ozljede. Po nju je iz baze na Braču prema Makarskoj upućen helikopter Hitne helikopterske medicinske službe (HEMS), kojim je hitno prevezena u splitsku bolnicu, piše Slobodna Dalmacija.

Napadač se nakon zločina dao u bijeg, no policija ga je ubrzo pronašla. U trenutku pronalaska 24-godišnjak je imao teške tjelesne ozljede – rezne rane na rukama te porezotine s obje strane vrata. On je također, pod nadzorom i uz intervenciju hitne medicinske pomoći, vozilom prevezen na daljnje liječenje u Split.

Kako doznajemo Slobodna Dalmacija od Kristine Bitange, glasnogovornice KBC-a Split, napadnuta žena je dobrog općeg stanja i nalazi se u dnevnoj bolnici Zavoda za neurokirurgiju te ima rezne rane po tijelu na različitim mjestima. Što se tiče napadača - on je operiran te se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen. Ima ubodne rane u području vrata.

Kako se neslužbeno doznaje, žena bi mogla biti njemačka ili austrijska državljanka, budući u bolnici komunicira na njemačkom jeziku. A kako nemaju njene dokumente još ne znaju njeno državljanstvo.