HoReCa Zadar – sajam hrane, pića i opreme za hotele, restorane, apartmane, vile i kampove

U petak, 20.10. u Zadru na Višnjiku, započinje jedinstvena gospodarska manifestacija, dugo očekivani sajam HoReCa Zadar na kojem se predstavlja više od 60 brendova iz segmenta hrane, pića i opreme za hotele, vile, apartmane, restorane, kampove i ostale turističke objekte.

Na jednom mjestu naći će se proizvodi i usluge za one koji se bave turizmom jer se na sajmu predstavljaju izlagači u slijedećim izlagačkim segmentima:

Hrana i piće – kave, čajevi, peciva, kruh, alkoholna i bezalkoholna pića.

Oprema za turističke i ugostiteljske objekte - profesionalne kuhinje i oprema za posluživanje hrane, termička i rashladna oprema.

Namještaj, uređenje interijera i eksterijera - projektiranje i uređenje interijera, namještaj i oprema za hotelske sobe i druge prostore u turističkim objektima, prateća oprema kao što su madraci, podne obloge, wellness oprema.

Higijena, sitni inventar, posuđe - oprema i sredstva za čišćenje i dezinfekciju, zbrinjavanje otpada, posuđe i pribor, potrošni materijal i ambalaža, catering oprema.

Eko tržnica prirodnih delicija – za sve ljubitelje domaćih premium proizvoda ovo će biti praznik za oči i nepce jer će po povoljnim cijenama moći nabaviti hranu, pića i druge eko proizvode vrijednih ruku malih proizvođača.

Pozdrave iz Zadra i poziv na trodnevno druženje tijekom sajma, naravno šalju i domaći brendovi: ponajprije Maraska koja predstavlja svoj Maraschino Kiss, Bernarda – nagrađivani brend koji preko 25 godina brine o zdravom spavanju, što je posebno važno i kod turističkih objekata. Tu je i najpoznatiji domaći proizvođač namještaja s predznakom „eko“, ERA namještaj, koji priređuje pravu dizajnersku poslasticu: Izložbu „Bernardo Bernardi – arhitekt i dizajner harmonije odnosa čovjeka i okoline, 65 godina“. Inovativno zeleno rješenje za ostatke hrane koja se pretvara u bio-otpad predstavlja GWM koji je razvio posebnu kombinaciju mikroorganizama i enzima za razgradnju biomase te konstruirao uređaj Griffon. Nabrojali smo samo nekolicinu kako bismo pokazali svu širinu ponude na HoReCa Zadar specijaliziranom sajmu na kojem se sklapaju čvrste poslovne veze i otvaraju novi vidici.

Inspiraciju, proizvode i usluge za novu turističku sezonu ili možda kupovinu domaćih ekoloških premium delicija ovog vikenda pronađite na HoReCa Zadar sajmu koji se održava u dvoranama ŠRC Višnjik od 20. do 22. listopada. Radno vrijeme u petak 20. i subotu 21. 10 je od 10:00 do 18:00 sati, a u nedjelju 22.10. od 10:00 do 17:00 sati. www.horeca-zadar.hr