HOO u priopćenju objavio: "Novi čelnik HOO-a Dragan Primorac stupio na dužnost"

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) objavio je u srijedu da je Josip Varvodić novi predsjednik te organizacije, no u službenom priopćenju potkrala se neobična pogreška.

Naime, iako se u većem dijelu priopćenja jasno navodi da je Varvodić pobijedio na izborima te su prenesene njegove prve izjave nakon izbora, kao i sastav novog Vijeća HOO-a, u završnoj rečenici za novog predsjednika pogrešno je naveden njegov protukandidat Dragan Primorac.

U posljednjem odlomku priopćenja stajalo je:

"Poput Zlatka Mateše, i novi čelnik HOO-a Dragan Primorac stupio je na dužnost u polovičnom predsjedničkom mandatu."

Riječ je o očitoj omašci budući da je na izvanrednoj sjednici Skupštine HOO-a za predsjednika izabran Josip Varvodić, koji je osvojio 81 glas, dok je Dragan Primorac dobio potporu 68 članova Skupštine.

Nedugo nakon objave medijima je upućen ispravak priopćenja u kojem je pogreška ispravljena, a u završnoj rečenici navedeno je ime novoizabranog predsjednika Josipa Varvodića.