Honda i Toyota pokrenule su opsežan opoziv vozila zbog mogućeg nedostatka na zračnim jastucima japanskog proizvođača Takata. Postoji opasnost da plinski generatori unutar sustava zračnih jastuka puknu prilikom aktiviranja, što može dovesti do teških ozljeda. Opoziv obuhvaća oko 1,6 milijuna automobila, a najveći dio odnosi se na vozila na američkom tržištu.

Dva japanska proizvođača objavila su u petak kako će zamijeniti potencijalno neispravne dijelove. Prema dosad dostupnim informacijama, u vozilima obuhvaćenima aktualnim opozivom nije bilo prometnih nesreća ni ozlijeđenih osoba. Također, zasad nije zabilježen nijedan slučaj takvog kvara.

Honda će u Sjedinjenim Američkim Državama povući 810.592 starija osobna automobila i SUV-a, dok Toyotin opoziv na svjetskoj razini obuhvaća 790.000 vozila, od čega se 314.000 nalazi u SAD-u, piše Fenix magazin.

Što je utvrđeno ispitivanjima?

Za razliku od milijuna vozila koja su ranije bila povučena zbog problema s Takatinim zračnim jastucima, plinski generatori u ovom slučaju sadrže sredstvo za sušenje.

Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) priopćila je kako su neovisne ispitne ustanove provele analize i izradile simulacijske modele kojima se prati starenje tih dijelova. Takvi su postupci proizvođačima omogućili da pravodobno reagiraju na moguće rizike.

„Honda i Toyota na nekim su svojim modelima uočile rane znakove mogućeg rizika povezanog sa starenjem dijelova te trenutačno preventivno povlače ta vozila”, objavila je američka agencija u petak navečer.

U međuvremenu, drugi proizvođači automobila nastavljaju ispitivati i testirati plinske generatore.

Honda povlači vozila iz 14 američkih saveznih država

Honda je objasnila kako su dugoročno praćenje i analize ukazali na mogućnost razgradnje pogonskog sredstva u pojedinim plinskim generatorima. Utvrđeni rizik ograničen je na određena geografska područja.

Opoziv se odnosi na automobile koji su izvorno prodani ili registrirani u 14 američkih saveznih država i prekomorskih područja. Riječ je o područjima poznatima po visokim temperaturama, velikoj vlažnosti zraka i izraženim temperaturnim oscilacijama, piše Fenix magazin.

Među njima su Kalifornija, Florida, Teksas, Havaji, Portoriko i Guam.

Obuhvaćeni su pojedini primjerci modela Accord, Civic i CR-V, kao i vozila marke Acura, proizvedeni tijekom modelskih godina 2012. i 2013.

Toyota upozorava na moguće teške ozljede

Toyota je upozorila da bi razgrađeno pogonsko sredstvo pri aktiviranju zračnog jastuka moglo izazvati pucanje plinskog generatora i prouzročiti teške ozljede.

Japanski proizvođač zasad nije objavio u kojim će se američkim saveznim državama provesti opoziv. Isporuku zamjenskih dijelova očekuje do početka 2027. godine.

Među vozilima koja su obuhvaćena ovom mjerom nalaze se Toyota Corolla iz modelskih godina od 2003. do 2008. te Lexus SC430 proizveden između 2002. i 2010. godine. Opoziv uključuje i modele Tundra, Sequoia i 4Runner, kao i dodatne modele marke Lexus.

Problem s plinskim generatorima japanskog proizvođača Takata već je godinama poznat kao jedan od najozbiljnijih sigurnosnih problema u automobilskoj industriji.

Neispravni generatori mogu eksplodirati prilikom aktiviranja zračnog jastuka i raspršiti metalne dijelove po unutrašnjosti vozila. Posljedice su bile kobne: od 2009. godine u Sjedinjenim Američkim Državama zbog tog je nedostatka poginulo najmanje 28 osoba, dok ih je više od 400 ozlijeđeno.

Najmanje 20 smrtnih slučajeva zabilježeno je u vozilima marke Honda. Pritom su u svim nesrećama sa smrtnim ishodom bili ugrađeni plinski generatori bez sredstva za sušenje.

Skandal s Takatinim zračnim jastucima doveo je do najvećeg opoziva automobila u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Tijekom proteklog desetljeća dva su desetaka velikih svjetskih proizvođača automobila povukla više od 100 milijuna vozila opremljenih Takatinim plinskim generatorima. Od toga se približno 67 milijuna odnosilo na američko tržište.