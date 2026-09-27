Homofobni incident u centru Pule nakon Hoda za život: Muškarci nasrnuli na strance, Nijemca čupali za kosu

Policija traga za skupinom nepoznatih muškaraca nakon incidenta koji se u subotu dogodio u središtu Pule, neposredno nakon završetka Hoda za život.

Prema informacijama istarske policije, sve se dogodilo oko 12.10 sati u Ulici Sergijevaca. Nekoliko muškaraca verbalno je napalo skupinu u kojoj su se većinom nalazili strani državljani.

Policija navodi da su ih vrijeđali na osnovi spolne orijentacije, dok su ih zbog nacionalnog podrijetla pokušavali otjerati s tog područja.

Njemačkog državljanina povukli za kosu

Incident nije ostao samo na verbalnom sukobu. Jednog njemačkog državljanina netko iz skupine povukao je za kosu.

Situacija se smirila nakon što se uključio hrvatski državljanin koji je muškarcima rekao da osobe koje napadaju nisu pripadnici nijedne skupine niti su sudjelovale na javnim okupljanjima koja su se prethodno održavala u gradu.

Muškarci su se nakon toga udaljili.

Policija sada radi na njihovoj identifikaciji te utvrđuje sve okolnosti događaja. Zasad nije utvrđeno jesu li napadači prethodno bili sudionici Hoda za život ili nekog drugog okupljanja.

Hod za život okupio oko 500 ljudi

Nekoliko sati ranije, od 10 do 12 sati, u užem centru Pule održan je „Hod za život, obitelj i Hrvatsku“, na kojem se, prema policijskim podacima, okupilo oko 500 ljudi.

Istodobno je održan i protuprosvjed na kojem je sudjelovalo približno 50 osoba. Protuprosvjednici su sjedili na podu i bubnjali, zbog čega je povorka do pulskog Foruma stigla izmijenjenom, obilaznom trasom.

Nakon završetka okupljanja pojavile su se i međusobne optužbe. Protuprosvjednici tvrde da su im iz povorke upućivane prijetnje i uvrede. Organizatori Hoda za život to su odbacili te ustvrdili da su upravo njihovi sudionici bili izloženi neugodnostima, navodeći da su „strpljivo otrpjeli zlostavljanje bubnjevima“.

Policija snimala oba okupljanja

Zbog istodobnog održavanja dvaju javnih okupljanja policija je unaprijed poduzela dodatne sigurnosne mjere.

Policijski službenici bili su raspoređeni na više lokacija u gradu radi preventivnog djelovanja, a policija je snimala i Hod za život i protuprosvjed.

Istraga incidenta u Ulici Sergijevaca se nastavlja, a policija pokušava utvrditi identitet muškaraca koji su vrijeđali strane državljane te sve okolnosti pod kojima je došlo do napada.