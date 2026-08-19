Hollywoodska zvijezda zapjevala Mišu Kovača usred Sarajeva: Pogledajte s kim se Woody Harrelson provodio do kasno u noć!

Hollywoodski glumac Woody Harrelson ovih dana boravi u Sarajevu povodom Sarajevo Film Festivala, a čini se kako je uz filmski program pronašao vremena i za dobru zabavu. Društvenim mrežama proširio se video iz jednog sarajevskog ugostiteljskog objekta na kojem se vidi dobro raspoloženi Harrelson u društvu poznatih hrvatskih glumaca i televizijskih lica Gorana Navojca, Gorana Višnjića i Joška Lokasa.

Atmosfera je u jednom trenutku dosegnula vrhunac kada je holivudska zvijezda zapjevala jedan od poznatih hitova legendarnog Mate Miše Kovača. Harrelson se pritom nije morao sam snalaziti s dalmatinskim stihovima - u pjesmi su mu se pridružili Navojec, Višnjić i Lokas, a cijela scena izazvala je oduševljenje prisutnih. Snimka neobičnog glazbenog trenutka ubrzo je postala pravi hit na društvenim mrežama, gdje korisnici posebno komentiraju opušteno izdanje slavnog glumca i njegov pokušaj pjevanja jednog od najpoznatijih hrvatskih izvođača.

Kako je izgledalo kada je velika holivudska zvijezda zapjevala Mišu Kovača u društvu poznatih Hrvata, pogledajte u videu ispod.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Senad Cavdar (@senadcavdar)

Tko je Woody Harrelson?

Woody Harrelson jedan je od najprepoznatljivijih američkih glumaca svoje generacije. Svjetsku popularnost stekao je još krajem 1980-ih u televizijskoj seriji "Cheers", nakon čega je izgradio zavidnu filmsku karijeru.

Publika ga pamti po ulogama u brojnim poznatim filmovima i serijama, među kojima su "Natural Born Killers", "The People vs. Larry Flynt", "No Country for Old Men", "Zombieland", filmski serijal "The Hunger Games" te hvaljena HBO-ova serija "True Detective", u kojoj je glumio uz Matthewa McConaugheyja.

Tijekom karijere ostvario je niz zapaženih uloga i bio višestruko nominiran za najvažnije filmske nagrade, a poznat je i po svom opuštenom, nekonvencionalnom imidžu.