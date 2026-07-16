HOK poziva obrte i pravne osobe na licenciranje za provedbu naukovanja: Uključite se u obrazovanje budućih majstora

U tijeku su upisi u srednje škole, a učenicima koji odabiru obrazovanje za obrtnička zanimanja preporučuje se da mjesto za naukovanje pronađu u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi.

Hrvatska obrtnička komora poziva obrtnike koji još nemaju licenciju da pokrenu postupak licenciranja kako bi budućim učenicima omogućili kvalitetno i sigurno stjecanje praktičnih znanja, a istodobno ulagali u razvoj vlastitog poslovanja odgajajući buduće zaposlenike prema potrebama vlastitog obrta.

Posebno se skreće pažnja roditeljima i učenicima da pri odabiru mjesta za naukovanje prednost daju licenciranim radionicama, jer one jamče sigurno radno okruženje, učenje uz mentora čije su stručne kompetencije provjerene te osiguravaju sve uvjete za razvoj znanja i vještina potrebnih za uspješan ulazak u svijet rada.

„U vremenu kada se gotovo svi sektori suočavaju s nedostatkom kvalificirane radne snage, ulaganje u naukovanje jedno je od najboljih ulaganja u budućnost struke. Bez obrtnika koji svoje znanje i iskustvo prenose mladima nema ni budućnosti hrvatskog obrtništva. Upravo zato pozivamo sve obrtnike koji ispunjavaju uvjete da ishode licenciju za provedbu naukovanja i uključe se u obrazovanje budućih majstora. Time ne ulažu samo u razvoj vlastitog obrta, nego i u budućnost cijelog gospodarstva“, poručio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Licencija za provedbu naukovanja potvrđuje da obrt ili pravna osoba ispunjava sve propisane kadrovske, prostorne i tehničke uvjete za izvođenje naukovanja i kvalitetni prijenos znanja te omogućuje upis u službenu evidenciju licenciranih gospodarskih subjekata koje vodi HOK. Evidencija je dostupna na internetskoj stranici Hrvatske obrtničke komore i područnih obrtničkih komora te u aplikaciji e-Naukovanje Ministarstva gospodarstva, što učenicima olakšava pronalazak mjesta za obavljanje praktične nastave.

Sve ključne informacije i obrasci potrebni za provedbu postupka licenciranja mogu se pronaći na internetske stranice HOK-a - Licenciranje za provedbu naukovanja – uključite se u obrazovanje budućih majstora.

Za dodatne informacije o postupku licenciranja na raspolaganju su savjetnici za obrazovanje u područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori.