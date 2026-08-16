Hodočasnici iz Međugorja stradali na povratku kući: 12 mrtvih, deseci ozlijeđenih

Poljski državljani koji su stradali u teškoj autobusnoj nesreći u Mađarskoj u nedjelju rano ujutro vraćali su se s hodočašća iz Međugorja, objavili su poljski mediji pozivajući se na tamošnje Ministarstvo vanjskih poslova.

Glasnogovornik poljskog Ministarstva vanjskih poslova Maciej Wewior potvrdio je da "sve ukazuje na to da su se vraćali iz Međugorja". Informaciju su potvrdile i lokalne vlasti iz regije iz koje su hodočasnici krenuli na put.

U nesreći je poginulo 12 ljudi, dok je 47 osoba ozlijeđeno.

Autobus sletio u jarak i prevrnuo se

Autobus poljskih registracijskih oznaka, u kojem je bilo 57 putnika i dvojica vozača, stigao je u Mađarsku iz Srbije. Nesreća se dogodila oko jedan sat iza ponoći na autocesti u blizini grada Mezőkeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte.

Prema prvim informacijama mađarske policije, autobus je na ravnom dijelu autoceste M3 skrenuo s kolnika, sletio u jarak i prevrnuo se.

"Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao", priopćila je policija.

Vozač autobusa je priveden.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju teško oštećeni crveni autobus koji leži na boku u jarku uz autocestu. Prozori su razbijeni, a stvari i prtljaga putnika razbacani su oko vozila.

Putnike izvlačili kroz prozore

Prve vatrogasne ekipe koje su stigle na mjesto nesreće počele su izvlačiti putnike kroz prozore autobusa, dok je nekoliko osoba ostalo zarobljeno ispod vozila.

Mađarska Nacionalna hitna služba na mjesto nesreće poslala je 14 vozila hitne pomoći. Prema njihovim podacima, jedna osoba bila je u kritičnom stanju, devet je zadobilo teške, a 37 lakše ozljede.

Jedanaest ljudi poginulo je na mjestu nesreće, dok je još jedan putnik preminuo nakon što je prevezen u bolnicu.

Riječ je o najtežoj autobusnoj nesreći u Mađarskoj od katastrofe u Siófoku 2003. godine, kada se vlak na željezničko-cestovnom prijelazu sudario s autobusom koji je prevozio njemačke turiste. Tada su poginule 33 osobe.

Prije četiri godine hodočasnici iz Poljske stradali na putu za Međugorje

Tragedija podsjeća i na tešku autobusnu nesreću koja se dogodila u Hrvatskoj prije četiri godine, također s poljskim hodočasnicima.

U ranim jutarnjim satima 6. kolovoza 2022. autobus s poljskim hodočasnicima koji su putovali prema Međugorju sletio je s autoceste kod Brezničkog Huma. U toj nesreći poginulo je 12 ljudi, a više od 40 bilo je ozlijeđeno.