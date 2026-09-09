Hodao ulicom s upaljenom motornom pilom i njom zamahivao. Prestravljeni građani zvali policiju

U utorak, 8. rujna, oko 19.40 sati, u Bjelovaru, u Franjevačkoj ulici, policijski službenici postupali su prema 64-godišnjem muškarcu koji je hodao ulicom ispred stambenih zgrada držeći u ruci upaljenu motornu pilu kojom je zamahivao.

Takvim ponašanjem uznemirio je građane.

Policijski službenici od 64-godišnjaka su oduzeli motornu pilu, a protiv njega slijedi podnošenje prijave zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

"Podsjećamo građane da uporaba opasnih alata i uređaja na javnim površinama, osobito na način kojim se ugrožava ili uznemirava druge osobe, može imati ozbiljne posljedice.

Pozivamo građane da u slučaju uočavanja ponašanja kojim se ugrožava sigurnost drugih osoba bez odgode obavijeste policiju na broj 192", poručili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.