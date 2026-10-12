Hoćemo li uskoro na autocestama voziti samo 100 km/h?

U većini država na autocestama se vozi 130 km/h. U Njemačkoj nema ograničenja, a u Nizozemskoj je ograničenje 100 km/h. Sada austrijski ekonomist Gunther Fehlinger-Jahn, predsjedavajući Austrijskog odbora za proširenje NATO-a javno iznosi ideju da bi u cijeloj EU trebalo ograničiti brzinu na 100 km/h, piše Revija HAK. To bi se odnosilo na maksimalnu brzinu, ako hoćete – brzinu na autocesti!

U objavi na X-u zahtijeva

- Pozivam Europsku uniju da uvede obvezno europsko maksimalno ograničenje brzine od 100 km/h na svim autocestama i glavnim cestama. Jedna Europa trebala bi imati jedno jasno maksimalno ograničenje brzine.

Navao je sljedeće razloge:

Sigurnije ceste – manje nesreća sa smrtnim ishodom i teških ozljeda

Manje rasipanje energije – manja potrošnja goriva i električne energije

Manja ovisnost o nafti – Europa mora smanjiti ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima

Manje emisije – manje brzine znače manju potrošnju

Manje buke – osobito u gusto naseljenim područjima

Jednostavna europska pravila – jedno zajedničko maksimalno ograničenje za cijeli kontinent

Potom je Gunther Fehlinger-Jahn zaključio:

- Gradovi, naselja, zone radova na cesti i opasne dionice cesta, naravno, moraju zadržati niža ograničenja brzine gdje je to potrebno. No europsko maksimalno ograničenje mora biti jasno: 100 km/h. Europa mora postati sigurnija, energetski učinkovitija i manje ovisna o neprijateljski nastrojenim dobavljačima energije. Jedna Europa. Jedno maksimalno ograničenje brzine – 100 km/h.