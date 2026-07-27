Hoćemo li ikad otkriti jezik Delmata? Ovi tragovi u kamenu su fascinantni, evo što znače

Delmati iza sebe nisu ostavili knjige, kronike ni natpise zapisane vlastitim pismom. Ne znamo kako je zvučao njihov jezik, kako su nazivali svakodnevne predmete niti koje su priče prenosili s generacije na generaciju.

Ipak, jedan mali, ali iznimno vrijedan dio njihovog identiteta uspio je preživjeti gotovo dvije tisuće godina. Sačuvala su se osobna imena Delmata, uklesana latiničnim pismom na rimskim nadgrobnim stelama, urnama, žrtvenicima, fibulama i građevinskim natpisima.

Upravo o tim spomenicima, izloženima na aktualnoj izložbi „Delmati – između mita i stvarnosti“ u Arheološkom muzeju u Splitu, govori arheolog Nino Švonja, jedan od autora izložbe.

Jezik koji je moguće zauvijek izgubljen

– Mi danas ne poznajemo delmatski jezik i najvjerojatnije ga nikada nećemo upoznati. Delmati nisu poznavali pismo u obliku u kojem bi nam ostavili vlastite pisane tragove, a njihov jezik nisu zabilježili ni antički povijesni izvori – objašnjava Švonja.

Ono što je preživjelo jesu njihova imena. Nakon rimskog osvajanja počinju se pojavljivati na kamenim spomenicima, najčešće nadgrobnima, ali i na zavjetnim, građevinskim i drugim natpisima.

Među imenima koja se povezuju s Delmatima pojavljuju se Bato(n), Mesor i brojne njihove inačice. Neka su se prenosila kroz više generacija, čak i stoljećima nakon rimskog osvajanja.

To pokazuje da prihvaćanje latinskog jezika, rimskog načina života i rimskih građanskih običaja nije automatski značilo i potpuni nestanak starog identiteta.

Delmati su se postupno uklapali u rimsko društvo, ali su u svojim obiteljima nastavili čuvati imena koja su potjecala iz njihova starijeg, predrimskog svijeta.

Prvi pokušaji pisanja na latinskom

Među najzanimljivijim izloženim spomenicima nalaze se rane nadgrobne stele s područja Cetinske krajine. Izradili su ih lokalni klesari pokušavajući oponašati rimske nadgrobne spomenike.

Na jednoj od njih prikazan je izrazito stiliziran ženski lik. Iznad njega nalazi se rozeta, a sa strane predmeti koji bi mogli predstavljati fibule s privjescima i dijelove ženske nošnje. Ispod prikaza uklesan je epitaf iz kojega se može razaznati ime pokojnice i ime njezina oca.

Ostatak teksta teško je razumljiv.

– Vjerojatno se radi o vremenu u kojem lokalno stanovništvo tek počinje učiti latinski jezik i koristiti latinsko pismo. Klesari očito još nisu najbolje poznavali gramatička pravila i padeže, zbog čega su pojedini natpisi nezgrapni ili danas potpuno nerazumljivi – pojašnjava arheolog.

U donjem dijelu stele nalaze se geometrijski ukrasi koji su možda prikazivali donji dio haljine, pregače ili nekoga drugog dijela ženske odjeće.

Takvi su spomenici dragocjeni jer pokazuju trenutak susreta dvaju svjetova: domaće delmatske tradicije i novoga rimskog kulturnog obrasca.

Od pokorenog naroda do stanovnika Rimskog Carstva

Rimsko osvajanje nije bilo miran proces. Delmati su više od stoljeća pružali otpor jednoj od najvećih vojnih sila antičkog svijeta. Sukobi nisu trajali neprekidno, ali su se ponavljali sve dok prostor između Jadrana i unutrašnjosti nije stavljen pod čvrstu rimsku kontrolu.

Nakon vojnog poraza započeo je dugotrajan proces romanizacije. Lokalno stanovništvo prihvaćalo je latinski jezik, rimsko pravo, nove građevinske tehnike, gradski život, javna kupališta, ceste i druga obilježja rimskog svijeta.

Ipak, natpisi pokazuju da se stanovništvo nije preko noći pretvorilo u Rimljane.

Stara imena nastavila su živjeti. Pojedinci delmatskog podrijetla postajali su vojnici, obrtnici, bilježnici i službenici rimske uprave. Upravo njihovi nadgrobni i zavjetni natpisi otkrivaju kako su se domaći stanovnici postupno uspinjali unutar novog društvenog sustava.

„Dobar Delmata“ koji je stradao u požaru

Posebno je zanimljiv natpis na kamenoj urni iz rimskog razdoblja. Na njemu je pokojnik opisan kao Delmata i dobar čovjek, a naveden je i neuobičajen podatak o njegovoj smrti – stradao je u požaru.

Uzroci smrti rijetko se navode na rimskim nadgrobnim natpisima, zbog čega je taj spomenik osobito vrijedan.

Istodobno nam pokazuje da se naziv Delmata nije koristio samo u povijesnim djelima i opisima ratova, nego je mogao postati dio osobnog identiteta pojedinca.

U antičkim izvorima pojavljuju se različiti oblici imena naroda – Delmati i Dalmati. Razlike su mogle nastajati zbog načina na koji su antički autori zapisivali i prepisivali naziv koji je izvorno pripadao jeziku lokalnog stanovništva.

Iz tog se naziva poslije razvilo i ime Dalmacije.

Delmatsko ime uz čovjeka koji je osudio svetog Dujma

Na izložbi se nalaze i zavjetni žrtvenici posvećeni rimskim božanstvima. Jedan je podignut Jupiteru, dok je drugi posvećen božici Fortuni kao zaštitnici zdravlja rimskog namjesnika provincije.

Taj je spomenik posebno zanimljiv za povijest Salone i ranog kršćanstva.

Namjesnik kojemu je posvećen najvjerojatnije je bio Marko Aurelije Junije, čovjek koji se povezuje s osudom svetog Dujma i drugih salonitanskih mučenika.

Međutim, za priču o Delmatima važniji je čovjek koji je dao podići žrtvenik. Bio je bilježnik, a nosio je ime domaćeg, delmatskog podrijetla.

To znači da je osoba koja je potjecala iz lokalne zajednice u kasnoj antici već mogla biti dio provincijske administracije i raditi u neposrednom okruženju rimskog namjesnika.

Delmatsko ime tako se našlo u samom vrhu rimske upravne strukture u provinciji Dalmaciji.

Natpisi koji otkrivaju tko je gradio bedeme Salone

Među najvažnijim izloženim predmetima nalaze se monumentalni građevinski natpisi povezani s gradnjom salonitanskih zidina oko 170. godine.

U to vrijeme germanska plemena Markomani i Kvadi počela su ugrožavati sjeverne granice Carstva. Opasnost je stigla sve do Akvileje, pa je Salona morala dodatno zaštititi svoje istočne i zapadne gradske četvrti, koje su se tijekom prethodnih desetljeća proširile izvan stare jezgre.

Natpisi navode cara Marka Aurelija, njegove titule, vojne postrojbe koje su sudjelovale u radovima te opseg izgrađenih zidina (Cohortes I. / II. milliaria Delmatarum).

Svaka je postrojba, prema sačuvanim podacima, izgradila oko 800 rimskih stopa zida i jednu kulu. To odgovara duljini većoj od 230 metara.

Natpisi su važni i zato što se rimski spomenici često mogu vrlo precizno datirati upravo pomoću carevih titula. Poznato je kada je određenu titulu dobio i koliko ju je puta obnovio, pa kameni natpis postaje svojevrsni antički kalendar.

Jedan od tih spomenika bio je poznat još u 16. stoljeću i nalazio se u zbirci splitskog plemića i kolekcionara Dmine Papalića, prijatelja Marka Marulića.

Drugi je sve donedavno bio uzidan na svom izvornom mjestu u salonitanskim bedemima. Zbog opasnosti od propadanja izvađen je i pohranjen u muzeju, dok je na njegovu nekadašnjem mjestu postavljena kopija.

Ime majstora sačuvano na srebrnoj fibuli

Delmatska imena ne pojavljuju se samo na kamenim spomenicima.

Na jednoj srebrnoj lukovičastoj fibuli uklesan je natpis iz kojega se može iščitati da ju je izradio majstor imenom Mesor. Na drugoj fibuli nalazi se slična formula sa željom da je vlasnik koristi u sreći.

Sličnost natpisa mogla bi upućivati na istog majstora ili radionicu koja je djelovala na području Salone.

Lukovičaste fibule služile su za pričvršćivanje odjeće, ali su istodobno mogle označavati društveni položaj i službu vlasnika. Najčešće su izrađivane od bronce, dok su srebrni i zlatni primjerci pripadali uglednijim pojedincima.

Jedno kratko ime na takvom predmetu omogućilo je da do nas stigne trag obrtnika koji je živio i radio prije više od 1600 godina.

Monument pobjede nad Delmatima

Priča o natpisima i rimskom osvajanju Delmata završava jednim od najsnažnijih simbola rimske pobjede – monumentalnim trofejem iz Garduna kod Trilja, antičkog Tilurija.

Nakon gušenja velikog panonsko-delmatskog ustanka Rimljani su u blizini logora Sedme legije podigli spomenik koji je, prema rekonstrukcijama, mogao biti visok približno 15 metara.

Na njemu je bio prikazan tropej, deblo o koje su obješeni oružje i oklopi poraženih neprijatelja. Sa svake strane nalazili su se zarobljenici koji su simbolizirali pokorene Panonce i Delmate. Takvi su prikazi trebali jasno pokazati nadmoć Rima.

Spomenik je podignut upravo u Gardunu jer je Tilurij nadzirao jedan od najvažnijih prirodnih prijelaza preko Cetine. Zajedno s legijskim logorom Burnumom kod današnjih Ivoševaca omogućavao je kontrolu unutrašnjosti provincije i brzu vojnu reakciju u slučaju nove pobune.

Veći dio monumenta poslije je razgrađen i iskorišten kao građevinski materijal. Sačuvani su tek pojedini ulomci, ali i oni dovoljno govore o veličini i političkoj poruci spomenika.

Imena kao posljednji odjek izgubljenog jezika

Delmatski je jezik nestao bez sačuvane rečenice. Ne možemo pročitati njihovu poeziju, molitve ni priče. Ne znamo čak ni kako su sami izgovarali ime svoga naroda.

No rimski su klesari u kamen uklesali imena ljudi koji su stoljećima živjeli na ovom prostoru.

Iza svakoga od njih nalazila se stvarna osoba: nečija kći, otac, vojnik, obrtnik, bilježnik ili stanovnik antičkoga grada.

Upravo su zato ti naizgled hladni kameni natpisi jedan od najživljih dijelova izložbe „Delmati – između mita i stvarnosti“. Oni pokazuju da nakon velikih ratova, careva i osvajanja na kraju ipak ostaju ljudi – i njihova imena.