Hoće li već ovaj tjedan pasti apsolutni rekordi za rujan? Evo što donose prvi dani klimatološke jeseni

Posljednji je dan kolovoza i klimatološkog ljeta. Kako smo već ranije pisali, ovogodišnji kolovoz postao je, barem u Dalmaciji, najtopliji mjesec od početka službenih meteoroloških mjeseca. U njemu su padali i apsolutni temperaturni rekordi i bez iznimke svi su dani bili topliji od višegodišnjeg prosjeka.

S obzirom na to da će se vrućine nastaviti i u prvom dekadi rujna, već možemo postaviti pitanje hoće li doći i do rušenja apsolutnih rujanskih rekorda. Tako je na postaji Split Marjan do sada najviša vrijednost iznosila 35,1°C što je izmjereno 1. rujna 2024. godine.

Apsolutni rujanski rekordi za druge gradove u Dalmaciji iznose Dubrovnik 34,2°C, Hvar 34,4°C, Knin 37,9°C, Šibenik 35,7°C i Zadar 34,1°C.

S obzirom na to da su jučer najviše dnevne temperature zraka u Dalmaciji bile do 36°C, a u novom tjednu gotovo sve dane bit će prilično slično, ne bi nas smjelo iznenaditi da se već ovaj tjedna sruši pokoji apsolutni rujanski rekord.

Sinoptička situacija nad našim dijelom Europe neće se značajno mijenjati, osim što će hladna fronta za vikend zahvatiti unutrašnjost zemlje gdje će prolazno zahladiti, no to neće biti slučaj za Dalmaciju.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Popodne u Dalmatinskoj zagori lokalno umjeren razvoj naoblake, uglavnom uz granicu s BiH uz manju mogućnost prolaznog pljuska s grmljavinom. U noći tiho ili burin, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, nešto jači kasno popodne među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 16 do 26°C, najviše dnevne od 30 do 35°C.

U utorak pretežno vedro. Ujutro će podno Velebita zapuhati jaka bura, umjerena do Šibenika. Južnije ujutro burin, danju slab vjetar s mora, nešto jači u kasnim popodnevnim satima među otocima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 16 do 26°C, najviše dnevne od 30 do 36°C.

Srijeda će biti pretežno sunčana. Noću tiho ili burin, podno Velebita umjerena bura. Danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a u drugom dijelu popodneva na moru Dalmacije umjeren, prolazno i ponegdje pojačan. Najviše dnevne od 30 do 35°C.

U četvrtak pretežno sunčano i suho. Ujutro slaba bura, danju umjeren vjetar zapadnih smjerova, navečer umjerena do pojačana bura. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 14 do 25°C, najviše dnevne od 30 do 36°C.

Petak donosi nastavak pretežno sunčanog vremena. Ujutro do umjerena bura, popodne umjeren vjetar zapadnih smjerova koji će na moru Dalmaciji ponegdje prolazno biti pojačan. Temperature zraka bez veće promjene.

Dani vikenda donose nastavak pretežno sunčanog i suhog vremena na području Dalmacije. Pri tom će vjetrovitije biti u nedjelju nego subotu. U subotu najviše dnevne temperature od 30 do 35°C, u nedjelju neznatno niže, osobito na kninskom području.