Hoće li upravo ova stara metoda spasiti dalmatinske maslinike od suše i bolesti?

Nekada je navrtanje bilo jedan od temelja širenja uzgoja maslina na Mediteranu. Danas se ta stoljećima stara tehnika ponovno vraća u središte pozornosti, ali iz sasvim novih razloga. Klimatske promjene, sve češći ekstremni vremenski uvjeti i širenje opasnih bolesti prisiljavaju maslinare i znanstvenike da ponovno posegnu za metodama koje su se uspješno koristile još u antičko doba.

Navrtanje omogućuje spajanje dviju biljaka – podloge, odnosno korijenskog sustava, i plemke sorte koju želimo uzgajati. Na taj način moguće je iskoristiti otpornost jedne biljke i proizvodne ili kvalitativne osobine druge. Upravo zato ova tehnika danas ponovno dobiva na važnosti.

Klimatske promjene mijenjaju pravila igre

Posljednjih godina maslinici su sve češće izloženi dugotrajnim sušama, toplinskim valovima i naglim promjenama vremena. Takvi uvjeti smanjuju vitalnost stabala, povećavaju osjetljivost na bolesti i štetnike te otežavaju redovitu proizvodnju.

Znanstvenici zato istražuju mogućnost korištenja otpornijih podloga koje bolje podnose nedostatak vode, visoke temperature ili zaslanjeno tlo. Navrtanjem poznatih i kvalitetnih sorata na takve podloge moglo bi se povećati njihovu otpornost bez gubitka karakteristika ploda i ulja.

O tome kako se maslinarstvo prilagođava sve toplijoj i sušnijoj klimi više pročitajte u članku Kako klimatske promjene mijenjaju uzgoj maslina: https://www.maslinar.com/kako-klimatske-promjene-mijenjaju-uzgoj-maslina/

Važno oružje protiv bolesti

Osim klimatskih izazova, maslinarstvo se suočava i sa sve većim pritiskom bolesti. Posebno zabrinjava bakterija Xylella fastidiosa, koja je posljednjih godina uništila milijune stabala u južnoj Italiji.

Iako navrtanje nije lijek za zaražena stabla, stručnjaci smatraju da bi odabir prikladnih podloga mogao pomoći u razvoju otpornijih nasada te očuvanju proizvodnje u područjima pod povećanim rizikom. U pojedinim istraživanjima ispituje se kako različite kombinacije podloga i sorata utječu na otpornost stabala i njihovu sposobnost prilagodbe stresnim uvjetima.

Očuvanje starih i rijetkih sorata

Navrtanje ima važnu ulogu i u očuvanju genetske raznolikosti masline. Brojne autohtone sorte uzgajaju se samo na malim područjima i prijeti im nestanak zbog napuštanja maslinika ili klimatskih promjena.

Razmnožavanjem navrtanjem moguće je sačuvati vrijedne lokalne sorte i prenijeti ih na nova stabla bez promjene njihovih genetskih svojstava. Time se čuva bogata baština mediteranskog maslinarstva, ali i vrijedan genetski materijal koji bi u budućnosti mogao biti ključan za stvaranje otpornijih nasada.

Tehnika stara tisućama godina

Arheološki nalazi pokazuju da su ljudi masline navrtali još prije nekoliko tisuća godina kako bi pripitomili divlje masline i proširili uzgoj kvalitetnih sorata. Danas se ista tehnika koristi u suvremenim rasadnicima, uz preciznije metode i bolju kontrolu uspješnosti srastanja.

Bez obzira na napredak tehnologije, osnovni princip ostao je isti – spojiti najbolje osobine dviju biljaka u jedno stablo.

Može li navrtanje postati važan alat budućnosti?

Stručnjaci smatraju da samo jedna mjera neće biti dovoljna za prilagodbu maslinarstva novim uvjetima. Budućnost će zahtijevati kombinaciju otpornijih sorata, kvalitetnijeg gospodarenja vodom, očuvanja tla i primjene tradicionalnih tehnika poput navrtanja.

Upravo zato sve se više govori i o važnosti zdravog tla, koje je preduvjet snažnog korijenskog sustava i dugovječnih stabala. Više o toj temi pročitajte u članku Živo tlo – temelj zdravog maslinika: https://www.maslinar.com/zivo-tlo-temelj-zdravog-maslinika/

Metoda koja je nekada omogućila širenje masline Mediteranom danas ponovno pokazuje svoju vrijednost. Ovoga puta ne zbog osvajanja novih područja, nego zbog očuvanja postojećih maslinika u sve zahtjevnijim klimatskim uvjetima.