Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta na konferenciji za medije posvećenoj organizaciji Adventa u Splitu otvorio je mogućnost da se u budućnosti dio proračunskih sredstava preusmjeri prema umirovljenicima. Istaknuo je da osobno podržava takvu ideju, ali je upozorio da se sredstva ne mogu jednostavno prenamijeniti tijekom tekuće proračunske godine.

Dok se u Splitu posljednjih dana raspravlja o troškovima ovogodišnjeg Adventa i odluci da se odustane od koncerta Dine Merlina, gradonačelnik Tomislav Šuta osvrnuo se i na pitanje raspodjele gradskog novca.

Na konferenciji za medije održanoj u petak, 20. studenoga, poručio je da podržava mogućnost da se u sljedećem razdoblju dio sredstava usmjeri prema umirovljenicima.

„Pobornik sam toga da se dio sredstava usmjeri umirovljenicima”

„Pobornik sam toga da se u idućem razdoblju razmotri mogućnost usmjeravanja dijela sredstava prema umirovljenicima. To nije moguće jednostavno učiniti u ovom trenutku jer su proračunske stavke već određene i moramo postupati u skladu s njima”, kazao je Šuta.

Objasnio je da Grad pri trošenju novca mora poštovati zakonska pravila i namjenu pojedinih proračunskih stavki.

Posebno se osvrnuo na sredstva koja se prikupljaju kroz turistički sustav, naglasivši da se ona ne mogu proizvoljno preusmjeravati.

„Moramo znati i da se sredstva prikupljena kroz boravišnu pristojbu i Turističku zajednicu moraju namjenski trošiti za manifestacije. Ta sredstva ne mogu se proizvoljno preusmjeravati”, rekao je.

Moguće promjene u sljedećem proračunskom razdoblju

Šuta je tako dao do znanja da se o drukčijoj raspodjeli pojedinih sredstava može razgovarati prilikom budućeg planiranja gradskog proračuna.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se u javnosti intenzivno raspravlja o tome koliko bi Grad trebao izdvajati za manifestacije, a koliko za potrebe građana.

Podsjetimo, prema računici koju je gradonačelnik predstavio na istoj konferenciji, ukupni procijenjeni trošak Adventa nakon odustajanja od koncerta Dine Merlina iznosi 1.449.000 eura. Grad je dosad, prema njegovim riječima, ostvario 470 tisuća eura prihoda od sponzora i adventskih kućica, čime se procijenjeni neto trošak smanjuje na 979 tisuća eura.

Gradonačelnik pritom naglašava da su pojedina sredstva namjenska te da njihovo trošenje mora biti usklađeno s proračunskim i zakonskim pravilima.