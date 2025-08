Hoće li splitski srednjoškolci dobiti besplatne udžbenike? Centar neće podržati odluku, a Prkić kaže da bi ga bilo sram ne dignuti ruku za ovaj prijedlog. Traje velika rasprava...

Na trećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o brojnim točkama rebalansa proračuna. Veća rasprava vodila se o odluci o besplatnim udžbenicima za srednjoškolce iz Grada Splita. Osim toga, važna stavka ovog rebalansa su i besplatni vrtići za svu djecu iz Splita.

Podsjetimo, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta najavio je poticajnu mjeru uvođenja paketa koji uključuje besplatne udžbenike za sve srednjoškolce, ukidanje plaćanja vrtića – najprije za predškolce, a zatim i za ostale – te besplatan javni prijevoz za učenike i studente s prebivalištem u Splitu.

Gradonačelnik Grada Splita je na početku rasprave kazao: "Želimo da sva djeca kroz besplatne udžbenike budu jednaka, a predstavili smo i niz drugih točaka u ovom rebalansu proračuna", rekao je, između ostalog, gradonačelnik Splita.

Marijana Puljak iz stranke Centar u raspravi je rekla: "Stranci Centar posebno je važna tema obrazovanja. Nećemo podržati ovaj rebalans iz načelnih, financijskih, ali i političkih razloga. Kada se raspravlja o proračunu ili o rebalansu proračuna, to su uvijek političke odluke. To je uvijek tema o podršci ili nepodržavanju ove gradske vlasti. Gradonačelnik je rekao da je u izbornom programu najavio besplatne udžbenike i vrtiće, a mi mislimo da je ovo neučinkovito. Očito se novac ulaže u subvencije za obitelji koje su dobrostojeće. Ne znam onda gdje je tu socijalna pravda", kazala je Puljak te dodala: "Smanjuju se rashodi za EU projekte i financiranja, a to znači da se dugoročni projekti zapostavljaju zbog kratkoročnih mjera. Besplatni udžbenici nisu financijski održivi i to je naš stav. Pitanje je postoji li stvarna potreba da se sufinanciraju oni kojima ta pomoć nije potrebna ili ćemo nagrađivati one koji su nadareni", naglasila je Puljak.

Osim toga je istaknula i ovo: "Podsjetit ću, u prošlom mandatu prošla je gradska vlast znatno kapitalno ulagala u školstvo i obrazovanje, a to su kapitalni projekti za splitsko obrazovanje. Podržavamo obrazovanje, ali kroz pametne politike. Imamo odgovornost zagovarati model koji je najodrživiji", podvukla je.

Lidija Bekavac (HGS) odgovorila je Puljak: "Ovaj rebalans nije pravi rebalans jer ne dolazi do nikakvih promjena, samo su dodane besplatne stavke, a mi sada govorimo o besplatnim udžbenicima za srednjoškolce u Gradu Splitu", otkrila je.

Marijana Puljak je, između ostalog, rekla da je ovo mjera kojom se uzima siromašnima kako bi se dalo bogatima.

Hrvoje Bašić iz HSLS-a naveo je: "Smeta me priča o socijalnoj pravdi. Proračun se puni na razne načine, a ti porezi i nameti su običnim građanima isti. Ako su porezi svima jednaki, a imamo različita primanja, onda je zakon ekonomske logike da, ako netko ima veća primanja, taj više pridonosi proračunu", rekao je.

Puljak je odgovorila da Bašić zastupa stav prema kojemu onaj tko ima veće plaće treba dobiti veću pomoć.

"To je upravo ova mjera. Vi se kao liberal možete s tim složiti, ali ja se s tim ne slažem", uzvratila je Marijana Puljak.

Josip Gojak iz HDZ-a rekao je da je očekivao da će ova točka izazvati zajednički konsenzus u Gradskom vijeću Grada Splita. "Radi se o novcu koji je promil ukupnog proračuna. Ja među djecom ne bih pravio razliku", istaknuo je Gojak.

Gradonačelnik Tomislav Šuta otkrio je da ovom mjerom želi pomoći mladim obiteljima. "Ja sam bio taj koji je ovo inicirao u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Mi ćemo biti prvi koji idu u tom smjeru. Ovo nije neodgovorno upravljanje javnim novcem. Ne, ovo je odgovorno ponašanje prema našim građanima", naglasio je te dodao da Grad nikada nije bio zaduženiji nego u vrijeme Ivice Puljka, bivšeg gradonačelnika Grada Splita.

"Zamolio bih vas da se suzdržite u svojim uvjerenjima i jasno kažete da nećete podržati mjere zbog politike. I to je svima jasno", zaključio je.

Damir Barbir, nezavisni gradski vijećnik, rekao je: "Zašto se samo određena djeca u vrtiću financiraju? Ako se držimo nekog principa, onda ga trebamo dosljedno primjenjivati", naglasio je.

"Trebali smo obuhvatiti više djece, ovako radimo diskriminaciju", rekao je te naglasio da podržava osiguranje sredstava, ali ne i ovakvu raspodjelu.

Marijan Čelan iz HDZ-a naglasio je: "Ova mjera je hvalevrijedna i mi šaljemo poruku da su nam sva djeca jednaka", rekao je, između ostalog, Čelan.

Bojan Ivošević je zatim uzvratio: "Ovo je populistička mjera. Ovo je u stilu Milana Bandića, gdje se sve davalo besplatno, a na kraju se to skupo plaćalo. Osnivač srednjih škola je Splitsko-dalmatinska županija, a ne Grad. Zašto bi Grad plaćao ono što je u nadležnosti Županije? Neka župan SDŽ Blaženko Boban plaća ono što je njegovo. Radite Grad kao u vrijeme Bandića, kad je vodio Zagreb."

Jakša Balov iz HDZ-a kazao je da Ivošević ne vidi širinu ove odluke: "Ovo što govorite je smiješno i ne stoji. Blaženko Boban je župan, a gradonačelnik je ovu mjeru predložio. Vi ne vidite širinu ove odluke. Nemojte nam držati lekcije o održivom upravljanju, jer znamo koliko ste potrošili novca za organizaciju otvaranja Žnjana. Da taj iznos imamo, već bismo pomogli", istaknuo je.

Jakov Prkić iz Direkta kaže da će podržati ovu odluku.

"Obrazovanje bi trebalo biti dostupno svima. Možda ćemo trošiti javni novac na gostovanja voljenog nogometnog kluba, na namještaj za uređenje prostorija tvrtke Žnjan d.o.o. ili na neskromne proslave otvorenja Žnjana. Mi ove udžbenike ne darujemo, mi ih posuđujemo. Oni će se na kraju vratiti. Ovo je posudba materijala za obrazovanje koje će netko na kraju nastavne godine vratiti. Naš je stav da se ova odluka treba podržati. Ovo nema nikakve veze s političkom potporom. Meni bi bilo neugodno izaći iz ove prostorije, a da nisam podržao ovu odluku", poduvako je.

Rasprava o rebalansu proračuna još traje...

Ovo su točke rebalansa proračuna Grada Splita: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu Izlagač: Mate Omazić – ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu Izlagač: Mate Omazić – ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu Izlagač: Olenka Dadić – pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Splita za razdoblje od 18. srpnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine Izlagač: Marina Protić – pročelnica Ureda Grada