Hoće li se dodjela Nobelove nagrade i ove godine pretvoriti u cirkus? Odbor strahuje...

Američki predsjednik Donald Trump ove godine neće osvojiti Nobelovu nagradu za mir dok vodi rat s Iranom, no prema riječima stručnjaka njegov će se utjecaj ipak osjećati pri odluci tijela koje bira ovogodišnjeg laureata.

Prošlogodišnja nagrada, dodijeljena Venezuelanki Maríji Corini Machado, označila je presedan u 125-godišnjoj povijesti Nobelove nagrade za mir nakon što je Trump uporno lobirao da priznanje pripadne upravo njemu. Nekoliko tjedana poslije Machado je svoju zlatnu Nobelovu medalju osobno predala Trumpu, pokušavajući tako pridobiti njegovu potporu za svoje napore usmjerene prema jačanju demokracije u Venezueli, piše Independent.

Ove će godine peteročlani Norveški odbor za Nobelovu nagradu vjerojatno voditi računa o tome da izabere kandidata koji bi mogao izdržati eventualne Trumpove pritiske, smatra Haakon Gjerløw, vršitelj dužnosti direktora Instituta za istraživanje mira u Oslu.

– Mislim da će prošlogodišnji događaji povezani s Nobelovom nagradom za mir, uključujući to što je María Corina Machado naknadno svoju medalju dala Trumpu, utjecati na neke od stvari koje će Odbor uzeti u obzir – rekao je Gjerløw za Reuters.

– Jedna od stvari zbog kojih bi Odbor mogao biti zabrinut jest hoće li dodjela nagrade nekoga izložiti pritisku Donalda Trumpa... Mislim da će razmatrati i pitanje može li nagrada u konačnici donijeti više štete nego koristi.

Odbor bi se mogao prikloniti papi Lavu

Prema procjenama stručnjaka, takav oprez mogao bi Odbor usmjeriti prema kandidatima poput pape Lava, Međunarodnog kaznenog suda, Međunarodnog suda pravde ili Francesce Albanese, posebne izvjestiteljice Ujedinjenih naroda za okupirana palestinska područja. Dobitnik Nobelove nagrade za mir bit će službeno objavljen 9. listopada.

Lav, koji je ušao u povijest kao prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je da namjerava nastaviti javno govoriti protiv vojnih sukoba. To je izjavio nakon što ga je Trump nazvao „slabim“ zbog kritika koje je papa iznio na račun američkog sukoba s Iranom, piše Independent.

Papina enciklika o umjetnoj inteligenciji, njegovo aktivno zalaganje za otvoreni dijalog i mirno rješavanje sukoba, ustrajni pozivi na poštovanje migranata te kontinuirani humanitarni rad mogli bi biti argumenti u prilog dodjeli nagrade.

– Papa predstavlja puno više od samog vjerskog poglavara. Nametnuo se kao jedan od vodećih intelektualnih i moralnih autoriteta – rekao je za Reuters Karim Haggag, direktor Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira.

Jedna od mogućih kandidatkinja na meti je Trumpove administracije

Francesca Albanese, s druge strane, izazvala je brojne kritike Sjedinjenih Država i Izraela zbog oštrih osuda izraelskog djelovanja tijekom rata protiv Hamasa u Gazi, kao i zbog kritika izraelske okupacije Zapadne obale.

Ipak, neočekivani događaji nakon prošlogodišnje dodjele mogli bi unutar Nobelova odbora izazvati upravo suprotnu reakciju. Članovi bi se tako mogli odlučiti za sigurniji i manje kontroverzan izbor, odnosno kandidata za kojeg je znatno manje vjerojatno da bi izazvao Trumpovu reakciju.

Američki predsjednik ranije je kritizirao Norvešku, zemlju u kojoj se odlučuje o dobitniku nagrade, zbog toga što Nobelova nagrada za mir nije dodijeljena njemu, piše Independent.

Sigurnija opcija mogla bi biti dodjela nagrade Sudanskim sobama za hitne intervencije, lokalnoj mreži organizacija zajednice koja pruža ključnu pomoć stanovništvu tijekom građanskog rata, ili nevladinoj organizaciji Save the Children zbog njezina rada na pomoći djeci zarobljenoj u nasilnim sukobima.

Unatoč tome, Odbor je pod snažnim pritiskom da se izravno osvrne na Trumpovo kontinuirano osporavanje međunarodnog poretka temeljenog na pravilima, čiju važnost Nobelove institucije tradicionalno ističu, rekao je Øivind Stenersen, povjesničar i autor knjiga o Nobelovoj nagradi za mir.

– Postoji određeni pritisak da budu čvrsti prema Trumpu – rekao je Reutersu. – U ovako ozbiljnoj međunarodnoj situaciji ova godina traži Nobelovu nagradu za mir koja će stati u obranu liberalne demokracije, međunarodnog prava i ljudskih prava.

Dodjela nagrade Međunarodnom kaznenom sudu mogla bi doći u ključnom trenutku, dok Washington, prema navodima izvora, aktivno priprema opsežne sankcije protiv tog suda.

S druge strane, izbor Međunarodnog suda pravde naglasio bi važnost poštovanja državnog suvereniteta i mirnog rješavanja međunarodnih sporova.

Trumpa su za Nobelovu nagradu za mir navodno nominirali čelnici Kambodže, Izraela i Pakistana, no Gjerløw smatra da su njegove ukupne šanse za osvajanje nagrade „prilično male“.

Trumpov otvoreni pritisak na Norveški odbor za Nobelovu nagradu duboko je uznemirio međunarodne promatrače, ali i neke ranije dobitnike. Među njima je i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Ressa, filipinsko-američka novinarka, koja se prisjetila kako je prošlogodišnja događanja pratila „s užasom“.

– Nasilnici ne upravljaju svijetom – rekla je Reutersu tijekom posjeta Oslu u rujnu. – Postoje standardi prema kojima živimo. Sila ne znači da je netko u pravu.