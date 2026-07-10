Hoće li "pljusnuti" za vikend? Uživajte ovih dana jer sljedeći tjedan temperature ponovno idu uzbrdo

Za razliku od prošlog, aktualni tjedan protječe gotovo bez ikakvih meteoroloških "uzbuđenja". Mnogi će se složiti da je dobro da je tako, jer smo svjedočili i ekstremnim, štoviše ponegdje i rekordnim vrućinama, velikim nevremenima, šteti od tuče...

Predah od ekstrema bilo kakve vrste na ruku ide i vatrogascima jer je konačno nastupilo razdoblje bez jake bure ili drugih snažnih vjetrova, a takvo što smanjuje mogućnost brze eskalacije požara na otvorenome.

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Kraj tjedna ne donosi značajnu promjenu s jednom iznimkom. Neće biti tako stabilno kao prethodnih dana jer će se tu i tamo pojaviti pokoji pljusak s grmljavinom. Zadržat će se vrlo toplo i vruće, a općenito govoreći, prilično ugodno s obzirom na postupno ulazak u prosječno najtopliji dio godine.

Petak donosi djelomično sunčano vrijeme uz povremenu promjenjivu naoblaku, ali će se zadržati suho. Noću slaba do umjerena bura, već ujutro će na moru okretati na jugo, nešto jače prema otvorenom moru sjevernog Jadrana. Popodne uz obalu Dalmacije većinom slab jugozapadnjak. Navečer burin, a na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od 15°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 23°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 28 do 33°C.

Subota će biti promjenjivija. Ujutro će ponegdje na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana biti prolaznih neverina, prema južnoj Dalmaciji suho. Popodne će uglavnom na srednjem Jadranu biti lokalno jačeg razvoja oblaka s prolaznim neverinima. Navečer suho, ali kasno navečer na sjeveru Dalmacije porast naoblake uz mogućnost neverina. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, popodne uz obalu slab jugozapadnjak. Navečer burin. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 29 do 33°C.

Nedjelja donosi djelomično sunčano i u većini predjela suho vrijeme. Ipak, u noći će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana biti neverina. Danju u većini predjela suho, ali će lokalno ipak biti slabih i prolaznih pljuskova. Ujutro slaba bura, danju na moru i uz obalu umjeren vjetar zapadni smjerova koji će kasno popodne u kanalima imati jake udare. Navečer će početi jačati bura. Jutro malo toplije. Najviše dnevne temperature zraka većinom od 30 do 35°C.

Prognostičke karte upućuju na to da će veći dio sljedećeg tjedna biti suh i vruć, ponegdje i vrlo vruć. Iako će biti toplije u odnosu na aktualni tjedan, na Jadranu nisu na vidiku ekstremne vrućine. Ponovno će biti nešto vjetrovitije.