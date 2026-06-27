Hoće li Perun postati odlagalište građevinskog otpada? Mjesni odbor povukao potez u zadnji tren, sada je sve na Gradu Splitu

Napušteni kamenolom Perun, prostor na osjetljivoj granici Splita, Žrnovnice i Podstrane, ponovno je u središtu ozbiljne lokalne političke i ekološke priče. Nakon sve glasnijih šuškanja da bi se u bivšem žrnovačkom kamenolomu moglo planirati odlaganje građevinskog otpada, Mjesni odbor Žrnovnica pokrenuo je novu inicijativu prema Gradu Splitu i Općini Podstrana.

Zahtjev je jasan: traži se hitna institucionalna podrška u postupku IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije te potpuno i trajno brisanje lokacije bivšeg kamenoloma Perun kao zone za gospodarenje neopasnim, odnosno građevinskim otpadom.

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Drugim riječima, mještani Žrnovnice traže da se Perun ne ostavi kao prostor na kojem bi se u budućnosti moglo odlagati ili obrađivati građevinski materijal, već da se nakon tehničke sanacije trajno usmjeri prema zelenoj, sportskoj, rekreacijskoj, kulturnoj ili javnoj namjeni.

“Ovo je zadnji vlak prije javne rasprave”

Iz Žrnovnice upozoravaju da je trenutak iznimno važan jer se javna rasprava o izmjenama prostornog plana očekuje krajem trećeg kvartala 2026. godine, odnosno krajem ljeta ili početkom jeseni.

Prema očitovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, jedinice lokalne samouprave u dosadašnjem tijeku izrade plana još uvijek nisu službeno zatražile brisanje ove lokacije.

Upravo zato u Žrnovnici smatraju da je ovo doslovno posljednja prilika da se spriječi scenarij koji bi, prema tvrdnjama mještana, mogao otvoriti vrata novoj dugoročnoj ekološkoj i komunalnoj ugrozi na rubnom području Splita.

Ključnu ulogu sada vide u Banovini. Ako se Grad Split aktivno uključi i prema Županiji službeno podnese zahtjev za brisanje Peruna iz prostornih planova, šanse da se ova sporna lokacija doista ukloni iz planirane namjene postaju znatno veće.

Tanja Soldić uputila apel Gradu

Situacija je dodatno osjetljiva jer se bliži raspuštanje vijeća mjesnih odbora zbog isteka mandata. Zbog toga je MO Žrnovnica, preko članice Vijeća Tanje Soldić, službeno apelirao na stručne službe i gradonačelnika da Grad Split preuzme zaštitu interesa ovog područja.

U dopisu se traži da Grad Split i Općina Podstrana reagiraju institucionalno, pravodobno i jasno, jer se odluke koje se sada propuste mogu kasnije pokazati teško popravljivima.

Za Žrnovnicu ovo nije samo pitanje prostornog plana, nego pitanje budućnosti prostora koji mještani doživljavaju kao prirodnu, krajobraznu i povijesnu vrijednost mjesta.

Dva mjeseca šutnje oko komunalnih problema bude dodatnu sumnju

Nova inicijativa za Perun dolazi u trenutku velikog nezadovoljstva dijela mještana komunikacijom s gradskim službama. Kako navode iz Žrnovnice, Grad već puna dva mjeseca ne reagira na njihove dopise i apele vezane za redovito održavanje i otkos trave na području mjesta.

Ta, kako tvrde, dvomjesečna šutnja oko osnovnih komunalnih pitanja izaziva bojazan da bi Grad mogao ostati pasivan i po pitanju daleko većeg problema – sudbine Peruna.

Mještani smatraju da je upravo ovdje brza reakcija Grada ključna. Ako Banovina ne reagira na vrijeme, Županija bi mogla nastaviti postupak izmjena plana bez službenog zahtjeva Splita za brisanje ove lokacije.

Zašto se mještani boje odlagališta na Perunu?

Argumenti protiv pretvaranja Peruna u zonu za otpad, tvrde mještani, više su nego jasni. Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini stambenih kuća, od kojih je dijeli tek lokalna cesta.

Posebno se upozorava na mogućnost ugroze rijeke Žrnovnice. Mještani su već ranije argumentirali da se obilne oborinske vode s brda Perun slijevaju preko lokalne ceste izravno prema koritu rijeke. Kao dokaz su, navode, priložene i fotografije više lokaliteta na kojima se vidi kretanje vode nakon jačih oborina.

U slučaju odlaganja otpada na toj lokaciji, strahuju da bi procjedne vode mogle ugroziti cijeli vodotok, a time i prostor koji je za Žrnovnicu identitetski, prirodno i životno važan.

Perun je već ranije izazvao uzbunu

Dalmacija Danas već je pisala o zabrinutosti lokalne zajednice zbog mogućnosti da bi se napušteni kamenolom Perun mogao koristiti za odlaganje inertnog građevinskog otpada.

Društveni aktivist Ivica Lolić ranije je upozorio na neslužbene informacije da bi prostor u sklopu takozvane “hladne sanacije” mogao postati deponij za inertni otpad, što bi, prema njegovim tvrdnjama, značilo godine prašine, buke kamiona, drobilica i bagera.

U tadašnjem istupu poručio je da se lokalna zajednica mora na vrijeme uključiti i jasno artikulirati što želi s tim prostorom, jer će u suprotnom drugi odlučivati u njezino ime.

Nakon toga MO Žrnovnica već je službeno zatražio da se područje Peruna izbriše iz odredbi koje ga definiraju kao lokaciju za zbrinjavanje i oporabu neopasnog građevinskog otpada te da se nakon sanacije planira isključivo u funkciji javnog interesa.

Lokalna zajednica želi zelenu i javnu namjenu

Stav lokalne zajednice ostaje jedinstven: Perun se, nakon tehničke sanacije, mora privesti zelenoj, sportskoj, rekreacijskoj, edukativnoj ili kulturnoj namjeni.

Mještani smatraju da bivši kamenolom, umjesto da postane prostor za prihvat otpada, može biti vrijedan javni prostor na korist Žrnovnice, Podstrane, Splita i šireg područja.

Zbog toga se od Grada Splita i Općine Podstrana sada traži da ne ostanu po strani, već da prema Županiji službeno zatraže brisanje sporne lokacije iz prostornih planova.

U Žrnovnici poručuju da vremena više nema mnogo. Javna rasprava se približava, mandat mjesnim odborima istječe, a odluka o Perunu mogla bi dugoročno odrediti kvalitetu života ovog dijela Splita.

Za mještane je pitanje jednostavno: hoće li Perun postati prostor kamiona, drobilica i otpada ili će konačno dobiti namjenu koja pripada lokalnoj zajednici?